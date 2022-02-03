Sanal aleme eleman aranıyor!

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METAVERSE ile Türkçe tabiriyle sanal evrenle birlikte hayatımızda birçok şey değişti ve değişmeye devam edecek. Değişimin kendini belirgin olarak gösterdiği alanların başında eğitim, iş ve alışveriş alışkanlıkları geliyor.



Birçok sektörün bu değişimden etkilenmesi akıllara ortaya yeni iş kollarının çıkıp çıkmayacağı ya da yıllardır yapılan mesleklerin yeni bir vizyon kazanıp kazanmayacağı sorularını getiriyor. Uzmanlara göre hayatımıza gelecekte tam anlamıyla entegre olacak metaverse, yeni çalışma ve iş fırsatlarını da beraberinde getirecek. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretimi üyesi Prof. Dr. Cem Sütçü, mevcut mesleklerin dönüşüm içine gireceğini vurgulayarak şunları söylüyor:

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‘EMLAKÇILAR DAHİ DÖNÜŞECEK’

“Ben yeni mesleklerin türemesinden ziyade eski mesleklerin dönüşeceğini öngörüyorum. Bu konuyla doğrudan alakalı meslekler var. Mesela mimarlar sanal ortamların tasarımı konusundan dönüşecek. Öte yandan eğitim için arttırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik işin içine dahil olacak. Pandemi döneminde en büyük problem tıp gibi uygulamalı alanlarda öğrencilerin pratik eğitim alamaması oldu. Mesela bir sanal gözlük takıp bir kadavrayı incelemek, detaylarına girmek bu sanal ortamda mümkün olacak. Hukuk alanında da çok farklılaşmalar olacak. Kanunların, yönetmeliklerin, yeniden üzerinde düşünülmesine ihtiyaç olacak. Çünkü artık yaşamda algoritmalar, robotlar, avatarlar devrede olacak. Fiziksel olarak mağaza açmak, esnaflık yapmak gibi kavramlar da artık dönüşüyor. Örneğim emlakçı dediğimiz aklımıza gelen bir dükkan oluyor. Satış yapmak için son dönemlerde sosyal medya oldukça sık kullanılsa da artık mülk alım/satımı da duvarlarla çevirili bir dükkanın ötesine taşınmaya başladı. Dolayısıyla emlakçılık gibi interaktif ortamda yapılan işler de ‘sanal’ uzmanlıklara dönüşecek.”

YENİ İŞ KOLLARI KAÇINILMAZ

Sosyal medya, kamu politikaları ve girişimcilik gibi konular üzerinde çalışan ve bir teknoloji şirketinin kurucusu olan Erdem Erkul ise yakın geleceğin muhtemel mesleklerini şöyle sıralıyor: “Metaverse ile deneyim ve deneylere dayalı fen bilimleri ve coğrafya gibi derslerin işlenişi daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirilebilecek; ortaokul çağındaki çocuklarımız gezegenleri yakından görebilecek ve uzay üssündeki hayatı biraz olsun deneyimleyebilecekler. Aynı şekilde liselerdeki coğrafya ve üniversitelerdeki arkeoloji derslerinde birçok sanal turlar düzenlenebilecek, öğrenciler tarihi eserleri ve coğrafi yapıları yakından incelerken öğretmenler de gerçek zamanlı olarak metaverse evreninde öğrencilerine tarih ve coğrafya hakkında bilgiler verebilecekler. Metaverse’ün hayatımıza girme-siyle beraber yeni iş kollarının da oluşması kaçınılmaz diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde metaverse dünyasında kendi sanal temsilcilerimizi yaratarak o alanda da birçok birey veya nesne ile etkileşim halinde olacağız.” Erkul, yaşanan etkileşimin berabe-rinde getireceği iş kollarını da örneklendirdi.

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İŞTE YENİ NESİL İŞ ALANLARI

Risk Yönetim Uzmanı: Metaverse, blockchain, tokenlar ve NFT’ler gibi yatırım araçlarıyla koordineli olacak. Bu alanlarda yapılacak yatırımlar için risk yönetim uzmanları faaliyet gösterecek. Bu uzmanlar metaverse’de oluşabilecek finansal riskleri analiz edecek.

Oyun Tasarımcıları: Sanal gerçeklik gibi teknolojiler yardımıyla tasarlanmış oyunlar çok daha büyük ilgi görecek gibi görünüyor. Bu sebeple bu oyunları yaratacak, tasarlayacak ve pazara sunacak oyun tasarımcılarına ilgi büyük olacak.

Siber Güvenlik Uzmanı: Siber güvenlik uzmanları aslında günümüzde de mevcut. Ancak metaverse, saldırıya uğramış avatarlar, NFT hırsızlığı, veri sızıntıları gibi siber saldırılar ve dolandırıcılık için mükemmel bir hedef olabilir. Her şirket ve hatta birey bu alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyacak.

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Araştırmacı ve bilim insanları: Sanal gerçeklik üzerine çalışmalar yapan bilim insanları zaten iyi üniversitelerin ve büyük teknoloji şirketlerinin temelini oluşturuyor. Ancak metaverse daha da kabul gören bir fikir haline geldikçe, çok daha fazla beyin gücüne ihtiyaç olacak.

Metaverse Planlayıcısı: Çalışan bir metaverse’e sahip olunduğunda, tüm işlevsellik konularını tümüyle sanal bir dünyada planlama ve uygulama kabiliyeti birçok şirket için kesinlikle kilit bir role sahip olacak. Genişleyen dijital dünyada yapılabilecek doğru şeyleri seçmek metaverse planlayıcılarına düşecek.

Ekosistem Geliştiricisi: Metaverse etrafında yeni bir ekosistem inşa ediliyor. Bu süreçte, örneğin elektrikli araç sektöründe görülen elektrikli şarj istasyonlarının sayısının yeterli olmaması ve pil kapasitelerinin sürekli geliştirilmesi için kaynak eksikliği gibi çeşitli zorlukla karşılaşabiliriz. Ekosistem geliştiriciler, altyapıyla ilgili yatırımlar almak için hükümetleri ve özel sektörü teşvik edecek çalışmalar yapacaklar.

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Sanal Emlak Uzmanı: Metaverse evreninde kişiler sanal ev, dükkân ve arsa almaya başladılar. Bu sanal varlıklar yakında bir sanal emlak ekonomisi oluşturabilir. Bu süreçte metaverse üzerindeki arsaların sayısı arttıkça sanal emlak uzmanlarına ihtiyaç duymaya başlanacak.