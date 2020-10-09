Salgın döneminde milli parklar gözde oldu

Turİstlerİn yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parklarını, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen yılın 9 aylık döneminde 25 milyon 221 bin kişi ziyaret etti. Vatandaşların bu seneki tercihlerinde salgın da etkili oldu. Kapalı alanlarda oluşabilecek hastalık riskine karşı vatandaşlar milli parklar gibi açık ören yerlerini tercih etti. Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Söz konusu alanları 2017’de 24 milyon 750 bin, 2018’de 35 milyon 206 bin, geçen yıl 42 milyon 872 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın 9 aylık döneminde buralara gidenlerin sayısı, salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen 25 milyonu aştı.

Ziyaretçi giriş ünitelerinde maske mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme tabelası asılması, alanlara girişte HES kodu uygulaması, sahada görevliler tarafından denetimlerin arttırılması, işaretleme ve ses cihazları ile belirli aralıklarda kurallara uyulması hususunda anons yapılması gibi tedbirler alınıyor. Yaz döneminde de sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri olan milli park ve tabiat alanlarına haziran, temmuz ve ağustos aylarında 15 milyon 112 bin 399 kişi ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde en çok ziyaret edilen park alanı 2 milyon 418 bin 998 kişiyle Kocaeli’deki Ormanya Tabiat Parkı oldu. Ankara’daki Soğuksu Milli Parkı 1 milyon 80 bin 159, Aydın’daki Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da 943 bin 978 ziyaretçiyle ön plana çıktı.