Sağlıklı yalıtımının arkasında İzocam Taşyünü var

İzocam Taşyünü 13 yıldır sahip olduğu EUCEB sertifikası ile insan sağlığına zarar vermeyen bir ürün olduğunu uluslararası standartlarla kanıtlıyor. Deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların, vücuttan çözünerek atıldığını ispatlayan EUCEB sertifikası ile İzocam Taşyünü ürünlerin kanserojen olmadığı bağımsız bir kurum tarafından belgelenmiş oluyor.



56 yıldır yalıtım sektörüne sağladıkları katkıların arkasındaki güç olmanın gururunu yaşadıklarını belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “2020 yılının bizlere en büyük öğretisi; sağlığın her koşulda özen gösterilmesi gereken bir değer olduğuydu. Sağlıklı yaşamak her canlının temel hakkıdır. Sağlıklı yaşam hakkını elde etmek için insan sağlığını gözeten yalıtım ürünlerinin kullanılması gereklidir. Biz de bu noktada ülkemizdeki yasaların şart koşmamasına rağmen içeriğinde geri dönüşümlü malzemelerin yer aldığı, insan sağlığına zarar vermediği kanıtlanmış ürünler üretmeye özen gösteriyoruz. 13 yıldır, İzocam Taşyünü ürünlerde EUCEB sertifikası için yaptığımız sürekli yatırımlarla sektöre bu konuda da liderlik etmenin ayrıcalığını yaşıyoruz” dedi.



EUCEB sertifikası olan ürünlerin sürekli test edilerek, elyafların zararsız olduğunun sertifika süresince garanti edildiğini aktaran İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “İnsan sağlığının korunmasına yönelik yalıtım ürünlerinin kullanılmasının temel bir hak olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de uzun yıllardır insan sağlığını ve güvenliğini esas alan ürünler üretmeye odaklanıyoruz ve sağlığın özellikle önem kazandığı son dönemde, yalnızca EUCEB gerekliliklerini karşılayan üreticilerin ambalajlarında yer alan EUCEB logosunun bir işaretten çok daha derin bir anlam içerdiğine dikkat çekmek istiyoruz. Yaşam alanlarımız en değerli varlığımızdır, bu varlığın arkasında hangi yalıtım ürünlerinin kullanıldığını bilmenin ise herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.



Sağlığın, güvenliğin ve geleceğe yatırımın arkasında İzocam var



EUCEB sertifikası ile birlikte TSE ve CE belgelerine de sahip olan İzocam Taşyünü, yüksek standartlarda sunduğu ısı ve ses yalıtımının yanında A1 sınıfı yanmaz özelliğiyle binaların yangın güvenliğini de arttırıyor. İzocam Taşyünü, üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde kullanılan binaların LEED - BREAM gibi yeşil bina sertifikası almalarına da olanak sağlıyor.

İzocam Taşyünü’nün bir diğer önemli özelliği ise Birleşmiş Milletler’in küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında geliştirdiği ve 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin 17 Küresel Hedef’in 8’ine doğrudan katkıda bulunması... İzocam Taşyünü, sahip olduğu özellikler ve sunduğu faydalar sayesinde; “Sağlıklı Bireyler”, “Erişebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Eylemi” ve “Hedefler için Ortaklıklar” gibi geleceğimize yatırım yapan önemli hedeflere ulaşılmasına destek oluyor.









EUCEB sertifikası neden önemlidir?



EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu) 1272/2008 /EC no’lu Avrupa Yönergesine göre kanserojen olarak sınıflandırılmamış mineral yün ürünleri izleyen belgelendirme otoritesidir. EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı ispat edilmiş elyaflardır. Bu nedenle mineral yünler için EUCEB belgesi çok önemlidir. Yılda iki kez, bağımsız numune alma kuruluşu, sertifika sahibi üreticinin tesislerinden numune alarak, bu numuneyi bağımsız bir test merkezine kimyasal bileşiminin analiz edilmesi için göndermektedir. Çıkan sonuçlar EUCEB Kalite Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca tesisler her hafta ürettikleri ürüne ait elyafların analiz raporlarını düzenli şekilde EUCEB’le paylaşmakta ve raporlar bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmektedir. Bu sayede belge süresince EUCEB garantisi devam etmektedir. EUCEB Belgesi, İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü ürünlerin kullanım ömrü boyunca sağlığa zararsız olduğunu kanıtlamaktadır.