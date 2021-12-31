Sağlık zirvesi dikkat çekti...

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Zirveye katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz İş İnsanları Derneği Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köken, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, sağlıkçılar, bürokratlar, sağlık öğrencileri, konuklar büyük katkı koydu.

SAĞLIĞIN BİREYE ULAŞTIRILMASI

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Gazetemizin bu zirveyi düzenlemesinde en büyük neden sağlıkla ulaşanların biraraya gelmesini sağlamak ve bu birimlerin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesine yardımcı olmaktı.

‘Sağlık Turizmi Zirvesi’nde gördüklerimden kısaca bahsedelim.

Pandemi döneminde yoğun bakımlarda yaşanan sıkıntılar ve sağlığın bireye ulaştırılmasındaki güçlükler tüm dünyayı ilgilendiren temel sorundu.

Sağlık zirvesinde gördüğüm ülkemizin sağlık alanında dünya klasmanında çok önemli bir yerde olduğu ve pandemi döneminde görülen eksikliklerin de geçmişten kazanılan tecrübelerden yararlanarak giderildiği görüldü.

Yurt dışından kovidli hastaların dahi rahatlıkla getirilip tedavi edebileceğini gördük.

Normal bildiğimiz anlamda pandemiye rağmen turizmden elde edilen gelir 25 milyar dolar olarak açıklandı.

KALİTELİ HİZMET

Üniversite hastanelerinin, Şehir hastanelerinin, yeni yapılan devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin sunduğu kaliteli hizmet uluslararası alanda başarı gösterebilecek hekim kalitemiz ve yardımcı sağlık personelimizle de sağlık turizminde ülkemizin ekonomik kalkınmasına bizlerin de katkısı var dedirtecek noktada.

Yeterli mi hayır, sağlık alanındaki bu gelişme transfer ve otelcilik hizmetlerini de en güzel şekilde sunacak olan turizm acenteliği aracılığı ile USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ) tarafından koordine edilmelidir.

Bu koordinasyon ne kadar organize olabilirse sağlık turizminden elde edilen gelir de o kadar artar. Unutmayalım ki iyi bir organizasyon başarının sırrıdır.

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Bu başarı da ülkemizin döviz ihtiyacına önemli katkı sağlayacaktır.

Zirve sağlık paydaşlarını biraraya getirdi. Gördük ki iletişim eksikliği büyük bir eksiklik bu giderilirse özellikle Antalya’yı sağlık turizmini başkent yapar.

Diğer kentlere de örnek olur. Bunu sağlamak hiç de zor olmazsa gerek. Yeter ki bir ve beraber olalım.