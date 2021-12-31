Sağlık zirvesi dikkat çekti...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Bakan Nebati’ye dair her şeyBakan Nebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar! Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...#Yusuf Yazıcı
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
2021e damga vuranlar Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...2021'e damga vuranlar! Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...#2021
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağırıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağırıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
MKYKda kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatınMKYK'da kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın#Recep Tayyip Erdoğan
Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Marta dikkat: Yoksa...Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Mart'a dikkat: Yoksa...#Omikron
Watergate mi, ‘Yalangate’ mi Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...Watergate mi, ‘Yalangate’ mi? Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...#Kemal Kılıçdaroğlu
Savaşın detayları Truva Atında Kaç kişiyi öldürürsün Hepsini öldürürümSavaşın detayları 'Truva Atı'nda! Kaç kişiyi öldürürsün? 'Hepsini öldürürüm'#Barış Saral
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsunÜnlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsun!#Kadir İnanır
HABERLEREkonomi Haberleri

Sağlık zirvesi dikkat çekti...

#Sağlık Turizmi Zirvesi#Antalya#Hizmet
Sağlık zirvesi dikkat çekti...

Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisine alan pandemiye rağmen turizmde elde edilen kazanımları arttırmak ve gelecek yıllarda turizmi, en önemlisi sağlık turizmini daha iyi noktalara getirmek için ne yapılabilir sorusuna cevap aramak için Hürriyet Gazetesi’nin Antalya’da düzenlediği  ‘Sağlık Turizmi Zirvesi’ hem katılım hem de konuları ile büyük ilgi gördü, önemli konulara dikkat çekti.

Haberin Devamı

Zirveye katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz İş İnsanları Derneği Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köken, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, sağlıkçılar, bürokratlar, sağlık öğrencileri, konuklar büyük katkı koydu.

SAĞLIĞIN BİREYE ULAŞTIRILMASI

Haberin Devamı

Gazetemizin bu zirveyi düzenlemesinde en büyük neden sağlıkla ulaşanların biraraya gelmesini sağlamak ve bu birimlerin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesine yardımcı olmaktı.

Sağlık Turizmi Zirvesi’nde gördüklerimden kısaca bahsedelim.

Pandemi döneminde yoğun bakımlarda yaşanan sıkıntılar ve sağlığın bireye ulaştırılmasındaki güçlükler tüm dünyayı ilgilendiren temel sorundu.

Sağlık zirvesinde gördüğüm ülkemizin sağlık alanında dünya klasmanında çok önemli bir yerde olduğu ve pandemi döneminde görülen eksikliklerin de geçmişten kazanılan tecrübelerden yararlanarak giderildiği görüldü.

Yurt dışından kovidli hastaların dahi rahatlıkla getirilip tedavi edebileceğini gördük.

Normal bildiğimiz anlamda pandemiye rağmen turizmden elde edilen gelir 25 milyar dolar olarak açıklandı.

KALİTELİ HİZMET

Üniversite hastanelerinin, Şehir hastanelerinin, yeni yapılan devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin sunduğu kaliteli hizmet uluslararası alanda başarı gösterebilecek hekim kalitemiz ve yardımcı sağlık personelimizle de sağlık turizminde ülkemizin ekonomik kalkınmasına bizlerin de katkısı var dedirtecek noktada.

Yeterli mi hayır, sağlık alanındaki bu gelişme transfer ve otelcilik hizmetlerini de en güzel şekilde sunacak olan turizm acenteliği aracılığı ile USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ) tarafından koordine edilmelidir.

Bu koordinasyon ne kadar organize olabilirse sağlık turizminden elde edilen gelir de o kadar artar. Unutmayalım ki iyi bir organizasyon başarının sırrıdır.

Haberin Devamı

Bu başarı da ülkemizin döviz ihtiyacına önemli katkı sağlayacaktır.

Zirve sağlık paydaşlarını biraraya getirdi. Gördük ki iletişim eksikliği büyük bir eksiklik bu giderilirse özellikle Antalya’yı sağlık turizmini başkent yapar.

Diğer kentlere de örnek olur. Bunu sağlamak hiç de zor olmazsa gerek. Yeter ki bir ve beraber olalım.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Turizmi Zirvesi#Antalya#Hizmet

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın