Sabancı, beyin gücünün Türkiye’de kalması için yeni bir proje başlattı: Gençlik seferberliği

Haberin Devamı

Sabancı Topluluğu, beyin gücünün Türkiye’de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için Sabancı Gençlik Seferberliği’ni başlattı. Bu kapsamda, önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurtiçinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurtdışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Haberin Devamı

Önceki gün seferberliğin tanıtımı için bir basın toplantısı düzenleyen Sabancı CEO’su Cenk Alper, “Proje kapsamında kuracağımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ve binlerce Sabancı Gönüllümüzün desteğiyle, tüm kaynaklarımızı ve tüm teknoloji altyapımızı gençlere açacağız. Gençlerin değişim yaratma gücü ile Sabancı Topluluğu’nun yaklaşık 100 yıllık deneyimini ve inovasyon gücünü Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle bir araya getirirken, Türkiye’de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini

atacağız” dedi.

GENÇLERE YENİ NESİL ALTIN BİLEZİK

Bu projeyle birlikte, gençlere fırsat eşitliği sunacaklarını ve aynı zamanda balık tutabilecekleri çok geniş bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, “Biz bu yola çıkarken şunu söyledik. Önce dinleyeceğiz, anlayacağız sonra da harekete geçeceğiz. Gençleri de çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Bu ekosistem içerisinde farklı seçenekleri olacak. İsteyen bizimle birlikte yeni teknolojiler geliştirecek, isteyen kendi şirketini kurmak için çalışacak. Onlar seçecek, biz onlara yardımcı olacağız. Artık gençlere ne yapacaklarını dikte etme dönemi geride kaldı. Onları, bizim adımlarımızı izleyecek bireyler olarak değil, geleceği şekillendirecek potansiyel liderler olarak konumlandırmak aslında onlara ve ülkemize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı bünyesinde hayata geçirilecek programların, gençlerin özgeçmişlerine yazabilecekleri en değerli unsurlardan biri olmasını hedeflediklerini ifade eden Cenk Alper, “Eskiden ‘altın bilezik’ kavramını daha çok meslekler için kullanırdık. Bugün yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla, bu merkezlerimiz, buralardaki programlarımız gençlerimizin yeni altın bileziği olacak” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLECEK

-SABANCI Teknoloji ve Etki Merkezleri, aynı zamanda Sabancı Topluluğu’nun odak alanları olan dijital teknolojiler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve mobilite çözümleri alanlarına odaklanacak. Gençlerle birlikte bu alanlardaki yıkıcı inovasyon faaliyetlerine ağırlık verilecek; yeni teknolojiler geliştirilecek. Yeni nesil genç liderler, girişimciler ve araştırmacılar için merkezlerin 5 ana odağı olacak. Bunlar: “Teknik Yetkinlik Programları, İnsan Kaynağı Geliştirme Faaliyetleri, Liderlik ve Staj Programları, Akademik İş Birliği Programları ve İnovasyon Programları” olacak. 18-34 yaş aralığındaki tüm gençlere açık sertifikalı eğitim programları düzenlenecek, tüm katılımcılara yeni beceri ve yetkinlikler kazandırılacak. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni mezunlar, kariyerinin başında olan genç profesyoneller ve iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimciler başvuru yapabilecek. Tüm şehirlerden başvuru kabul edilecek; başvurular proje ekipleri tarafından periyodik olarak değerlendirilecek.