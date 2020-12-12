Resulayn şehitlerine veda

Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve çok sayıda siyasetçinin yanı sıra şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törende şehidin babası Adem Anar ve annesi Sariye Anar zorlukla ayakta dururken şehidin kardeşi ise gözyaşları içinde Türk bayraklı tabuta sarıldı. Şehit askerin naaşı törenin ardından Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İKİ BAKAN OMUZLADI





Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un (34) cenazesi, dün sabah memleketi Antalya’ya getirildi. Şehit Yüzbaşı Kurt’un cenazesi, Antalya Havalimanı’ndan cenaze aracıyla baba evine götürülerek helallik alındı. Anne Ömrüye, baba Rıza ve kız kardeş Gonca Kurt şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Dua okunurken şehidin kardeşi Gonca ile anne ve babasına askerler destek verdi. Şehidin Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt da evde helallik alımında ailesinin yanında yer aldı. Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Akdeniz Üniversitesi Camisi’ne götürüldü. Şehit cenazesini çok sayıda vatandaş karşıladı. Cami girişinde avluya girmek isteyen cemaatin ateşi ölçüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Tabuttan alınan Türk bayrağı aileye verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonu üzerinden baba Ziya Kurt’a taziye dileklerini iletti. Şehit Uncalı Şehitliği’nde toprağa verildi. (Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / DHA)