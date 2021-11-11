Restoranlar ‘ustasız’ kaldı

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TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, iş hayatında kısa ve uzun vadeli etkilere neden olurken birçok sektör pandemi nedeniyle yaşanan tam kapanmadan olumsuz etkilendi. Salgının etkilediği alanlar arasında restoranlar da yer alıyor. Uzun yıllar sektörde çalışan kalifiye elemanlar, gelir sağlamak için farklı sektörlere yöneldi. Kimi ustalar kuryelik, tesisatçılık ile inşaat ustalığı gibi meslekler ve tekstil gibi farklı sektörlerde çalışmaya başladı. Bu da sektörde nitelikli eleman bulma sorununu ortaya çıkardı.



Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na konuşan Ramazan Bingöl, pandemiyle beraber çok uzun zaman lokantalar, restoranlar ve kafelerin kapalı kaldığını hatırlattı. Bu dönemde e-ticaret, lojistik ve kuryelik gibi sektörlerde patlama yaşandığını belirten Bingöl, “Bu firmalar yüksek komisyon da aldıkları için gelirleri yüksek oldu. Dolayısıyla bu tarafta kapanan bir yerde işsiz kalan insanlar, o alanlarda müthiş bir ihtiyaç hasıl olduğu için oralarda çalışmaya başladı” diye konuştu.



GERİ GELMEDİLER

Bingöl, normalleşmeyle birlikte restoranlarda yeniden hizmet başladığında giden çalışanların büyük bir bölümünün geri gelmediğini anlatarak, şöyle devam etti: “Bizim sektörümüzden giden kişiler orada yüksek maaş alıyor, oraya alışmış. Bu kişiler ‘Acaba lokantalar, kafeler yeniden kapanır mı?’ kaygısı taşıyor. Gittikleri yerde de ‘işim garanti’ diye düşünüyorlar. Kuryelik, lojistik, getir-götür işlerinde bir şeye gerek yok. Adam gidip aynı gün kuryelik yapabiliyor. Ama bizde kebapçısı, lahmacuncusu, yemek pişirecek, garsonu, şefi, müdürü uzun yıllar bir eğitim alıp, çok uzun yıllar sonucunda oraya varıyor. Biz hemen adam alıp yetiştiremediğimiz için şu anda sektörümüzde tarihte görülmemiş bir kaos yaşıyor. Sektörümüzde kuryelik, TIR şoförlüğü, tezgahtârlık gibi işlere gidenler çok oldu. Gittikleri yerden ‘işim garanti’ diye dönmediler. Mesleğe dönenler istisna”



İŞİ ÖĞRETMEK GEREKİYOR

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Yaşadıkları sorunun çözümünün çok basit olduğunu savunan Bingöl, “Biz iş garantisi de veriyoruz. Okulunu bitir, işin hazır. Ancak o zaman nitelikli eleman yetiştirilir. Böyle giderse de çok ciddi sayıda lokanta, restoran, kafe batışa doğru gidebilir” dedi.

AŞÇIYDI KURYELİK YAPMAYA BAŞLADI

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BAŞAKŞEHİR’de restoran işletmecisi Remiz Kömür ise iş yerinde 1 kişinin ayrılıp tekstil sektörüne geçtiğini ancak diğer restoranlarda bu sayının çok fazla olduğunu söyledi. Kömür, pandemi kısıtlamalarının geri gelmesi halinde sektörün, çalışanlarının yüzde 50’sini kaybedebileceğinin altını çizdi. Sektörden ayrılıp moto kuryelik yapan Süleyman Bilen de pandemi öncesinde restoranda aşçı olarak çalıştığını belirtti. Pandemiyle birlikte çalıştığı iş yerinin 3 ay kapalı kaldığını dile getiren Bilen, “8 aydır moto kurye olarak çalışıyorum” diye konuştu.