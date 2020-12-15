Reina markası icradan satılıyor

Reina’da 1 Ocak 2017’de yaşanan terör saldırısında, 25’i yabancı uyruklu toplam 39 kişi yaşamını yitirmişti. Korkunç saldırı sonrası Reina bir daha açılamadı. Reina’dan 5 ay sonra, yine iş insanı Memet Koçarslan’ın işlettiği Galatasaray’daki Suada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerdi tarafından yıkıldı. İki gözde mekânın da kapanması ile onlarca çalışan da işsiz kaldı. Bir süre sonra sözleşmeleri feshedilen çalışanlardan 49’u İstanbul İş Mahkemelerinde dava açtı. Avukat Fatma Begüm Kaçmaz’ın imzasını taşıyan dava dilekçelerinde işçilerin alacaklarının ödenmediği iddia edildi. Davalı şirketlerin avukatı Osman Yıldırak ise yaptığı savunmalarda, müvekkillerinin bir kusurunun olmadığını kaydetti. Savunmalarda Suada’nın yıkılmasının ise mücbir sebep oluşturduğu kaydedildi. Dava dilekçelerinde, şirketler arasında organik bağın ise olmadığı kaydedildi.

MAHKEME HAKLI BULDU

İki ayrı mahkemede görülen davaların tamamı işçilerin lehine sonuçlandı. İki ayrı İş Mahkemesi, kimi garson, kimi aşçı, kimi gıda mühendisi olan çalışanlara alacaklarının ödenmesine karar verdi. Anılan kararlara göre, ödenecek tutarlar ise 20 bin TL ile 95 bin TL arasında değişiyor. Mahkemeden olumlu karar alan işçiler, bu kez icra takibi başlattı. Üç ayrı şirkete yönelik yapılan icra takipleri ile birlikte, bir dönemin gözde mekânı konumundaki Reina markasının da olduğu bir dizi markaya haciz talep edildi. Talebe olumlu yanıt veren icra müdürlüğü, haciz yazısını Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderdi. Kurum, listede yer alan markalara haciz koydu. İcra müdürlüğü de, haciz konulan markalardan Reina’nın satışı için karar verdi. Ünlü marka için uzmanlarca hazırlanacak kıymet takdiri raporu sonrası satış için gün belirlenecek.