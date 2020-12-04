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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı

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PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
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PTT AŞ'nin Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi'ne katılımıyla PTT EFT hizmeti müşterilerin kullanımına sunuldu.

PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, şirketin 0807 banka kodu ile Merkez Bankası EFT Sistemi'ne katılımı için gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlandı. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından PTT EFT hizmeti, müşterilerin kullanımına açıldı.

EFT hizmetiyle artık PTT'den diğer bankaların IBAN, hesap veya kredi kartı numaralarına, diğer bankalardan ise PTTBank hesap, IBAN veya kart numarasına aracısız para transfer işlemi yapılabiliyor.

EFT işlemleri, PTT iş yerleri ile PTTBank İnternet Bankacılığı ve Cep PTT Mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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