Piyasaların gözü Fed kararında

Haberin Devamı

ABD ekonomisine ilişkin veriler parlak gelmeyince Fed'in faiz indirme patikasına girme süreci de ertelendi. Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklemezken Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Powell her faiz kararı sonrasında yaptığı basın açıklamasında olduğu gibi verilere göre faiz indirim sürecine girilip girilmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

Fed faizi en son yüzde 5.50 seviyesinde tutmuştu.

İŞÇİ BAYRAMI NEDENİYLE BİRÇOK ÜLKEDE PİYASALAR KAPALI

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı olması nedeniyle başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesinde resmi tatil olduğu için piyasalar işlem görmeyecek. Bu nedenle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaya etkisinin bugün için sınırlı kalması bekleniyor.