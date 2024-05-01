×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Piyasaların gözü Fed kararında

Güncelleme Tarihi:

#Fed#Faiz#Piyasa
Piyasaların gözü Fed kararında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:44

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği karara odaklandı. Faiz tarafında değişiklik beklenmezken Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 21:30'da yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Haberin Devamı

ABD ekonomisine ilişkin veriler parlak gelmeyince Fed'in faiz indirme patikasına girme süreci de ertelendi. Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklemezken Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Powell her faiz kararı sonrasında yaptığı basın açıklamasında olduğu gibi verilere göre faiz indirim sürecine girilip girilmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

Fed faizi en son yüzde 5.50 seviyesinde tutmuştu.

İŞÇİ BAYRAMI NEDENİYLE BİRÇOK ÜLKEDE PİYASALAR KAPALI

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı olması nedeniyle başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesinde resmi tatil olduğu için piyasalar işlem görmeyecek. Bu nedenle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaya etkisinin bugün için sınırlı kalması bekleniyor.

Gözden KaçmasınMevduatta stopaj avantajı azaldı Şimdi ne olacakMevduatta stopaj avantajı azaldı! Şimdi ne olacak?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Faiz#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!