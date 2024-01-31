Piyasaların gözü Fed kararında

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ABD'de enflasyonun uzun vadeli yüzde iki hedefine yaklaşmaya devam etmesi ile uzmanlar ABD Merkez Bankası Fed'in bugün sona erecek toplantısında faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıyor.

Ancak piyasalar, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayabileceğine dair herhangi bir ipucu için Fed başkanı Jerome Powell'in açıklamasını bekliyor.

Fed Aralık ayında yaptığı son toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu. Banka 2024 yılında üç defa faiz indirimi yapacağı sinyalini vermişti.

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ENFLASYON'DA İYİLEŞME

Pandemi sonrası enflasyondaki yükselişin ardından Fed, enflasyonu yüzde ikiye geri döndürmek amacıyla faiz oranlarını hızla artırdı. Hedef enflasyon oranı yakın zamanda yıllık yüzde 3,0'ın altına düşerken, ekonomik büyüme 2023'te yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. İşsizlik ise tarihi düşük seviyelere yakın kaldı. KPMG baş ekonomisti Diane Swonk bu hafta bir blog yazısında "Bugüne kadarki veriler şaşırtıcı derecede iyi" diye yazdı.

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Ancak güçlü rakamlara rağmen Fed'in enflasyonu düşürmek için başlattığı çalışmalar henüz tamamlanmadı. Bu nedenle faiz belirleyici Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) başkanların merkez bankasının temel borç verme faiz oranını Çarşamba günü değiştirmeden 23 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25 ile 5,50 puan arasında tutması bekleniyor.

Faiz indiriminin başlayacağı tarih ile ilgili ipuçları ya faiz karar açıklamasında ya da Fed Başkanı Jerome Powell'ın günün ilerleyen saatlerinde yapacağı basın toplantısında gelebilir.