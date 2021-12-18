Özbekistan’a Türk imzası

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İnşaat sektöründe Türklerin gücünü gösteren projelerden biri de Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yükseliyor. Şehrin merkezinde Cumhurbaşkanlığı desteğiyle geliştirilen, içerisinde konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve şehir parkı yer alan ‘Tashkent City’ projesinde Türk firmalar öne çıkıyor. Pandeminin getirdiği çalışma zorluklarına hızlıca ayak uydurarak rakiplerine karşı avantaj sağlayan Türk firmalar, dev karma proje içinde imza yapılarda yer alıyor. Tashkent City projesinde yer alan 266.5 metre ile Orta Asya’nın en yüksek binası olan Nestone ve Özbekistan’ın en büyük alışveriş merkezi Tashkent Mall’da Türk firmaların imzası bulunurken, bu projelerin cephe sistemleri de Türkiye’den tedarik ediliyor.





2 ÖNEMLİ PROJE

Tashkent City projesi, Özbekistan’ın merkezinde yer alıyor ve toplam 8 parselden oluşuyor. Projenin 3’üncü parselinde yer alan 3 kule ve Taskent Mall Alışveriş Merkezi projesinde Öncüoğlu Mimarlık imzası bulunurken, 4’üncü parselde yer alan Nestone’ın yatırımcılığı ve mimari tasarımı Özgüven Mimarlık tarafından gerçekleştiriliyor. Bu iki projenin cephe giydirmeleri ise Reynaers Alüminyum tarafından yapılıyor.

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1200 TON ALÜMİNYUM

Reynaers Alüminyum’un davetlisi olarak gittiğimiz Özbekistan’da bir araya geldiğimiz Türkiye Genel Müdürü Zafer Güldoğan, Reynaers’ın yapıların cephelerinde kullanılan alüminyum sistemlerinin tasarımını ve tedariğini gerçekleştirdiğini belirterek, Özbekistan’da inşaatı devam eden iki proje için yaklaşık 1200 tonluk alüminyum tedarik edildiğini söyledi. Güldoğan, cephe tasarımında, tüm iklim koşullarını, binanın yüksekliğini, kapladığı alanı, rüzgarın gücünü ve buna benzer bir çok koşulu göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Projelere özel talep edilen ısı, su, hava, rüzgar dayanımı ile beraber yangın, kurşun dayanımı, sismik hareketler gibi tüm performans taleplerine uygun sistem çözümleri üretiyoruz” diye konuştu.

170 MİLYON DOLAR YATIRIM









Yatırımcısının Türk olmasının yanında mimarlık ve mühendislik çözümleri de Türklerce gerçekleştirilen Nestone projesinin yatırım değeri 170 milyon dolar. Özgüven Mimarlık’ın Kurucusu Özgür Özgüven, Orta Asya’nın en yüksek binası olan Nestone’da konut, ofis, otel ve ticari alanların bulunduğunu söyledi. Ülkenin deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Özgüven, “Sadece temeli için 60 metre derinliğe kadar inip baret temel uyguladık. Zemin ve temele harcanan para ile 755 konut yapılabilirdi” diye konuştu. Projede yaklaşık 1200 bağımsız birim bulunduğunu ifade eden Özgüven, “Metrekare fiyatı 2 bin dolardan başlıyor, şu anda yüzde 70’i satıldı. Projeye Türk vatandaşlarının dışında ABD, Kore, Afganistan, Japonya gibi ülkelerden de ilgi var” dedi. Öncüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Enis Öncüoğlu da yatırımcısı Hyper Partners olan projede mimari tasarımı üstlendiklerini belirterek, 3. parselde rezidans, otel, ofis ve Özbekistan’ın en büyük kapalı alana sahip alışveriş merkezini hayata geçirdiklerini kaydetti.