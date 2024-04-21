Otomotivde ‘yenileme’ senesi

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Seçim dönemi ve 9 günlük bayram tatilinin etkisiyle otomotiv pazarının aylar sonra ilk kez nisan ayında frene basması bekleniyor. Buna rağmen tahminler, satışların 80 bin adet gibi yüksek bir seviyeyi bulabileceği yönünde. İlk iki haftanın neredeyse pas geçildiği bir ayda 80 bin adetlerin konuşulması otomotive olan talebin devam ettiğini gösteriyor ki zaten bu rakam 2023, 2016 ve 2015’ten sonra en iyi dördüncü nisan ayı anlamına da geliyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar’a göre, yükselen fiyatlar ve zorlu kredi koşullarına rağmen 2024 yılında otomotiv satışlarında büyük düşüşler yaşanmamasının temel sebeplerinden biri araç sahiplerinin enflasyon karşısında otomobillerin yenilemeyi bir fırsat olarak görmesi.

‘BUGÜN FEDAKÂRLIK GÜNÜ’

“Normal şartlarda kredilerin bu kadar kısıtlandığı bir ortamda satışlar bıçak gibi kesilebilirdi” diyen Zafer Başar, her yıl sıfır otomobil alan kişilerinin yaklaşık yüzde 85’inin mevcut araç sahipleri olduğunun altını çizerek, “Şu anda ev alacak kadar güce sahip olmayanlar otomobillerini değiştirmeyi enflasyon karşısında bir fırsat olarak görüyor. Kredi çekip, belki altın bozdurup otomobil alıyor. Çünkü, şu anda mevcut aracını sattığında yenisini almak için küçük bir kredi yeterli olabiliyor. Aksi takdirde makas öylesine açılıyor ki elinizdeki aracı bir daha yenileme imkânınız olmayabilir. Bu nedenle bugün aslında bir anlamda fedakârlık günü. Bu refleks olmasaydı söz konusu kredilerle satışlar bu seviyelerde olmazdı” değerlendirmesinde bulundu.

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HEDEF 45 BİN ADET SATIŞ

Mayıs ayı ile birlikte satış temposunun rekorların kırıldığı ilk 3 ay kadar olmasa da yeniden artmaya başlayacağını belirten Zafer Başar, 2024 yılında otomobil satışlarının 700 bin adet bandında kapanmasını öngördüklerini söyledi. Yüce Auto Skoda’nın davetlisi olarak katıldığımız İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen yeni Kodiaq test sürüşü etkinliği kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, markanın bu yılki hedefleri ve planlarıyla ilgili olarak ise özetle şu şekilde konuştu:

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“Mart ayında yenilenen Scala ve Kamiq’i satışa sunduk. Sırada yenilenen Kodiaq, Superb ve Octavia var. Yıl sonuna doğru elektrikli Enyaq’ı da getirmek istiyoruz. Elektrikli araçlar için önemli altyapı hazırlıklarımız var. Her bayide hızlı şarj istasyonu, mobil şarj hizmeti gibi hizmetlerimiz olacak. 7 ana modelle pazarın yüzde 92.7’sine hitap eden bir markayız. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun bir modelimiz var. Geçen sene 35 bin adet olan satış adedimiz bu sene 45 bin adede çıkarmayı hedefledik.”

YENİ NESİL KODIAQ AĞUSTOSTA GELİYOR

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Skoda’nın SUV segmentindeki amiral gemisi Kodiaq’ın ikinci neslinin ağustos ayından itibaren Türkiye’de satışa çıkacağını söyleyerek, “Yeni Skoda Kodiaq’ın 2024 için satışta olacağı 5 aylık dönem göz önüne alındığında 2 bin adet üzeri satışı öngörüyoruz” dedi. Yeni Kodiaq bu yıl Türkiye’ye 1.5 litre benzinli (1.5 TSI mHEV) ve 2 litre dizel 4x4 (2.0 TDI) olmak üzere iki farklı motor ve Premium, Prestige, Sportline olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle gelecek. 265 beygir gücünde 2 litrelik benzinli motora ve RS donanım seçeneğine sahip versiyon ise 2025 yılında yollara çıkacak. Bu arada, bir önceki nesline göre 6 cm kadar uzayarak 4758 mm’ye ulaşan yeni Kodiaq’ın sürtünme kat sayısı da 0.33’ten 0.28’e düşürülerek ilave yakıt tasarrufu sağlanmış.

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‘GERÇEKLERE DÖNME VAKTİ’

İlk 3 aydaki hızlı satış temposunun ardından nisan ayında pazarın bir miktar yavaşlayacağını öngördüklerini ancak mayıs ayı ile birlikte temponun yavaş yavaş artmasını beklediklerini söyleyen Zafer Başar, “Bu sene itibarıyla Türkiye otomotiv pazarı artık markalar açısından kârlılığın daha düşük olduğu müşteri odaklı bir pazara dönüşecek. Aslında pandeminin başladığı 4 yılın ardından pazar bir anlamda normalleşecek diyebiliriz. 2024 yılının sonunda belki de 2025 yılının sonunda Türkiye’de aslında hangi marka ne kadar satıyor, müşteri hangi markaları tercih ediyor gibi birçok sorunun gerçek yanıtını almış olacağız” diye konuştu.