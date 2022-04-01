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Otomotiv yönetimi yeniden belirlendi

#Otomotiv#Sektör#Yönetim
Otomotiv yönetimi yeniden belirlendi

Geçtiğimiz sene 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin ihracat sıralamasında ilk sırada olmaya devam eden otomotiv sektörünün çatı derneklerinde iki önemli değişiklik yaşandı.

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Düzenlenen iki olağan genel kurul kapsamında, otomotiv sektörünün 14 üreticisini temsil eden Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu oldu.

2015 yılından bu yana Tofaş CEO’luğunu sürdüren Eroldu, artık OSD Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev alacak. Eroldu, görevi 2018 yılından beri OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren Haydar Yenigün’den devraldı. Haydar Yenigün, geçtiğimiz günlerde Ford Otosan Genel Müdürlüğü’nden Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı’na atanmıştı. Cengiz Eroldu’nun ilk mesajı, “Değişen teknoloji nedeniyle, yerlilik oranlarında azalma riski yaşıyoruz. Enerji fiyatları artarken, yeni ürünler, orta ve düşük gelirli insanlar için aşırı pahalı hale geliyor. Korumacı ekonomik politikalar kuvvetleniyor.

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Otomotiv yönetimi yeniden belirlendi

Bu zorluklara rağmen sanayiimizin gelişimini/büyümesini sürdürmek istiyoruz” oldu. Otomotiv yönetimindeki bir diğer önemli değişiklik ise 36. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Otomotiv Distribütörleri Derneği’nde (ODD) yaşandı. Sektördeki 44 markayı temsil eden ODD’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt oldu. Toyota Türkiye CEO’su olarak görev yapan Ali Haydar Bozkurt artık ODD’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görevini sürdürecek. Bozkurt, görevi 2018 yılından beri ODD Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Ali Bilaloğlu’ndan devraldı. Bilaloğlu, aynı zamanda Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmekteydi. Bilaloğlu yaptığı açıklamada, “Yeni yönetim kurulumuzun da bu vizyonla, sektörümüzün değişim ve dönüşümünü en iyi şekilde yöneteceklerine canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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#Otomotiv#Sektör#Yönetim

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