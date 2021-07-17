Oto kiralamada bayram hareketi

Yaz mevsiminin en hareketli dönemine denk gelen bayram tatili Türkiye’nin her bölgesindeki ekonomik aktivitelerde canlılık yarattı. Öyle ki otellerden pansiyonlara, yazlıklardan kamp alanlarına kadar her yer daha bayram başlamadan tatilcilerin akınına uğradı. Bu hareket ulaşım ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bayram öncesinde otogar ve havalimanlarında ciddi kalabalıklar oluşurken, araç kiralama sektörü de bu hareketi yakından hissediyor. Özellikle tatil bölgelerine giden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği günlük araç kiralama sektöründe geçen yıla göre yüzde 50 artış söz konusu.



YÜZDE 50 BÜYÜME

Bu yıl araç kiralama sektöründe ciddi bir hareketin yaşandığını ancak hala 2019 rakamlarını yakalayamadıklarını söyleyen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Her yıl bu dönemlerde sektör olarak ciddi bir hareket yaşıyoruz. Talep yüksek oluyor. Ancak geçen yıl uzun kapanma dönemleri nedeniyle sektörümüz 2019’a yüzde 50 küçüldü. Şimdi yaşanan hareketle ise geçen yıla göre yüzde 50 büyüme söz konusu. Eğer salgında ciddi bir yeni dalga tehlikesi olmazsa bu yaz yakanan hareket eylül ayına kadar devam edebilir” dedi. Ekici, pandemi bittiğinde sektörün hızla 2019’u yakalayacağını söyledi.

YÜZDE 90 DOLULUK

Bayramda sektörün yüzde 90 doluluk oranı ile çalışacağını söyleyen Ekici, “Bu oran bayram öncesinde yüzde 70’i gördü. Bizim için sağlıklı olan oran en az yüzde 75. Bayramdan sonra bu civarda devam etmesini bekliyoruz. Ancak bayramda yaşanan yoğun talebe bağlı tüketicilerin isteklerine tam yanıt verilemeyebilir. Bunun nedeni geçen yıl daralan pazarla birlikte araç sayısının azalması. Firmaların bu zorlu finansman ve salgın koşullarında hemen araç parklarını büyütmesi çok zor” diye konuştu.

SAHTE SİTELERE DİKKAT

Bu tatil döneminde ortalama kiralamaların 7 günü bulduğunu belirten Ekici, “Yoğunluğun olduğu dönemlerde sahtecilik de artıyor. Tüketiciler sayıları ciddi derecede artan sahte araç kiralama sitelerine karşı dikkatli olsun. Araç kiralama yaptıkları internet sitelerini kontrol etmeden işlem gerçekleştirmesin” uyarısında bulundu.

TALEP 2 KATINA ÇIKTI

Bayram döneminden önce araç kiralama sektörü olarak içturizmde ciddi bir yoğunluk beklediklerini aktaran Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Diğer yandan, yurtdışından gelen yolcularda özellikle temmuzun ilk günlerinden itibaren hareketlilik başladı ve geldiğimiz noktada iyice yoğunlaştı. Öyle ki, yabancı yolculara yaptığımız kiralamalar bir ay öncesine göre 2 katına çıktı. Şu anda sektörün en çok talep aldığı şehirler Bodrum, Dalaman, Çeşme ve İzmir. Önümüzde ise bayram var. Bayramın dolu dolu geçeceğine inanıyoruz. Gelen taleplere yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz ve talebi karşılayacak durumdayız. Enterprise olarak bayramdan hemen önce talebi karşılamak üzere 1500 adet yeni araç alımı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



ARAÇ SAHİPLİĞİ DÜŞÜK

PANDEMİDE araç sahibi olma isteğinin arttığına dikkat çeken İnan Ekici, “Bu aynı şekilde kiralama sektöründe de yaşanıyor. İlk defa araç kiralayan müşteri sayısında ciddi artış var. Ama bu konuda gidecek yolumuz uzun. Bizde bin kişide araç sahipliği sayısı hâlâ 150. Avrupa’da bu 600’ü geçiyor. Araç sahibi olmayan ama araç sahibi olmak isteyen kitlenin oranı ciddi derecede artıyor. Ancak faiz oranları bu durumu biraz yavaşlatıyor” dedi. Ekici, “Temmuz ve ağustos aylarında müşterilerimizin yüzde 60’ını yabancılar oluşturuyordu. Pandemi etkisi ile sektör bu müşterileri kaybetti” dedi. Geçen yıla göre kiralamada yüzde 25 fiyat artışının olduğunu anlatan Ekici, “Artan maliyetlere rağmen enflasyonun çok üzerinde yansıtmalar oldu. Az bulunan araçlarda fiyat artışı daha yüksek olabiliyor” dedi.







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