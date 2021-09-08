Ordu’ya aromatik bitki dopingi

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da üretimine başlanılan ve 4 ay önce dikimi yapılan, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk hasadına katıldı. Ordu’yu ticari değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Güler, Büyükşehir belediyesi olarak Ordu’da başlattığımız ‘Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında Altınordu, Perşembe, Ünye ve Kabadüz ilçelerinde sarı kantaron, ekinezya, tıbbi nane, aynısefa, limon otu, biberiye, kekik ve lavanta olmak üzere toplamda 8 çeşit bitki yetiştiriliyor. Yeterli olgunluğa ulaşmış bitkiler daha sonrasında hasat edilip Karadeniz’de ilk ve tek olan Biyo-İnovasyon Merkezinde işlemlerden geçirilerek sabun, yağ, çay gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

30 BİN TL GELİR

Ayrıca üretiminde başarılı sonuçlar elde edilen bitkiler konusunda üreticileri eğitecek olan belediyemiz bu sayede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması katkı sunmuş olacak” dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve hasadı ile ilk denemelerin olumlu sonuç verdiğine dikkat çeken Başkan Hilmi Güler, tıbbi ve aromatik bitkilerinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. Başkan güler şöyle konuştu: “Burada tıbbi aromatik bitkilerin denemesini yapıyoruz. Çok iyi bir sonuç elde etti. Bu bizim için aynı zamanda bir geçim kaynağı, yeni bir gelir kapısı. Burada biz 8 çeşit tıbbi aromatik bitti denedik. Özellikle ekinezyaya dikkat çekmek istiyorum. Bu bitki Karadeniz’de ilk defa deneniyor ve çok iyi sonuç aldık. Bunun dışında biberiye, aynısefa, tıbbi nane var. 1.300 metrekareden 30 bin TL bir gelir elde edebileceğiz. Birde burada sürpriz ürün olarak arkadaşlarımız karpuzu denemişler. Diyarbakır karpuzu kadar iddialı karpuzların burada olabileceğini de görmüş olduk. Ordu’muz sadece fındıkta, kivide, balda iddialı değil. Bunun dışında da tıbbi aromatik bitkilerde önemli bir gelir kaynağı olduğunu tespit ettik. Bizim milletimiz görerek inanır. Bizde aldık, diktik ve gösterdik. Şimdi bunların hasadı yapılıyor”

ŞİFA MERKEZİ OLACAK

Tıbbi ve aromatik bitkilerin İnavosyon Merkezinde işlenerek ilaç konusunda da kaynak oluşturacaklarını söyleyen Başkan Güler, “Buradan sadece para kazanmayacağız. Bu bitkilerden ilaç yapılabileceğiz ve şifa konusunda kaynak oluşturacağız. Topraklarımız çok zengin. Burası aynı zamanda şifa merkezi oluyor. Buradan elde ettiğimiz ürünlerin ayrıca distilasyonlarını yapıyoruz. Yani içindeki konsantrelerini çıkaracağız. Bunlarında her biri ilaç olabilecek bir şekle dönüşecek. Ekinezya bunlardan bir tanesi gribe ve ağrı kesici olarak etkili bir bitki. Diktiğimiz sekiz aromatik bitki burada kurduğumuz destilasyon ünitelerine koyuyoruz. Burada ısıtarak belirli sıcaklıklarda bunlar ayrışıyorlar. Mesela lavanta yağı elde ediyoruz. Bu yağın litresi 1.500-1.800 TL arasında. Ayrıca lavantanın suyundan da sabun yapacağız” diye konuştu.

Fındığa ilave birçok bitkinin Ordu’da yeni gelir kapısı olabileceğini söyleyen Başkan Güler, “Hepsini göstererek, ispat ederek olabileceğini halkımıza sunmuş olduk. Bundan sonrası artık karşılıklı gayretle bu uygulamayı yaygınlaştırmak olacak” dedi.

YENİ KAZANÇ KAPISI

SALEPTE de çok iyi bir sonuç aldıklarını belirten Başkan Hilmi Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ürün de çok gelir getirici bir bitki. Bunun dışında limon otu, melisa, stevya, siyez buğdayı, aronya, mavi yemiş gibi ürünlerde de başarılı olduk. Bunların hepsi fındığa ilave kazanç kapısı. Bunların hepsini göstererek, ispat ederek olabileceğini halkımıza sunmuş olduk. Bundan sonrası artık karşılıklı gayretle bu uygulamayı yaygınlaştırmak olacak.” Başkan Güler hasat sonrası tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenerek yeni ürünlere dönüştürüldüğü Biyo-İnavosyon Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın