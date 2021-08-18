Onyedi Eylül Üniversitesi 28’inci sıraya yükseldi

Diğer yandan, ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na (TÜMA-2021) göre ise, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyeti” kategorisinde 24’üncü sırada kendisine yer buldu. 10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 19 uygulama ve araştırma merkezine sahip olan üniversitede 153 bölüm ve programda eğitim-öğretim faaliyeti devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılında 19 bini aşması beklenen öğrencisi sayısıyla büyümeye devam eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi uluslararasılaşma faaliyetleri ile de dikkat çeken üniversiteler arasında yer alıyor.

850 BİNDEN FAZLA

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Bu kapsamda Erasmus+ ve Mevlâna değişim programları çerçevesinde farklı ülkelerden saygın üniversiteler ile 100’ün üzerinde anlaşması bulunan BANÜ, 63 ülkeden yaklaşık 1.750 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor, ayrıca BANÜ-TÖMER bünyesinde de 400 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. 850 binden fazla basılı ve online yayını ile Güney Marmara’nın en kapsamlı ve modern kütüphanesine sahip bulunan Üniversite, öğrenci ve akademisyenlerine bilimsel çalışmaları için ihtiyaç duydukları tüm olanakları en üst düzeyde sunuyor. Modern laboratuvarları ve yaygın staj-işyeri eğitim imkânları ile uygulamalı eğitimde de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında fark yaratıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERE YAKIN

Büyükşehirlere olan yakınlığı, kara, deniz, demir yoluyla seyahat imkânı ve merkezi konumu öğrenciler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Yerleşkelerinin bulunduğu Güney Marmara ise sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, enerji ve turizm alanında gelişmiş bir bölge olma özelliği taşıyor. Kyzkos ve Daskyleion Antik Kentleri, Manyas Kuş Cenneti, Gönen Kaplıcaları ve Kapıdağ Tabiat Parkı başta olmak üzere özellikle Erdek bölgesinde deniz turizmiyle özel bir lokasyonda yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, sosyal ve kültürel olarak da öğrencilere ayrıcalıklı imkanlar sunan bir üniversite olarak öne çıkıyor. Bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamın zenginliği ile Balıkesir, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nda 81 il arasında 13. sırada ve A kategoride bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

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