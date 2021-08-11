‘Önceliğimiz fiber ağ'

Türk Telekom’un yılın ilk yarısındaki finansal ve operasyonel sonuçları açıklandı. 2021’in ilk 6 ayında 15.8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un net kârı 2.6 milyar TL oldu. Toplam abone sayıları da 50.7 milyona ulaştı. Türk Telekom’un 2021’de güçlü performansını sürdürdüğünü ifade eden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15.8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 7.8 milyar TL’ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49.6 oldu. Güçlü operasyonel performansı ve başarılı kur riski yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında 2.6 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom’un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2.7 milyar TL’ye yükseldi. Toplam abone sayımız 50.7 milyona ulaştı” diye konuştu.

İkinci çeyrekte beklenti üzerinde gerçekleşen gelir artışının, 2021 öngörülerinde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerekli kıldığına dikkati çeken Önal, “Buna göre, 2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 16’dan yaklaşık yüzde 17’ye, FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15.4 milyar TL’den yaklaşık 15.8 milyar TL’ye, yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar TL’den yaklaşık 8.5 milyar TL’ye yükseltiyoruz” dedi.

2 MİLYON YENİ ABONE

Türk Telekom’un son 12 aydaki net abone kazanımının 2 milyon olduğunun altını çizen Önal, sabit genişbant abone sayısının 13.8 milyona yükseldiğini, sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelirin (ARPU) yıllık yüzde 14 arttığını aktardı. Önal, fiber abone sayısının yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 68 artış ile 8.1 milyona ulaştığını, mobil abone sayısının 23.4 milyon olduğunu, mobil ARPU’da yıllık yüzde 14.8 büyüme kaydedildiğini bildirdi.

5G’DE ÖNCÜYÜZ

Türkiye’de 5G teknolojisine geçişe öncülük etme hedeflerinin devam ettiğini belirten Önal, fiber yatırımların 5G’ye geçişteki önemine değindi. Önal, “Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında. İkinci çeyrek itibarıyla 81 ildeki fiber ağımız 345 bin kilometre uzunluğa erişti. Toplam fiber abone sayımız 8.1 milyona erişirken, fiber abonelerimizin payı da yüzde 58’i aştı. Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamızla ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor. Fiber yatırımlarımızla 5G’ye geçişin öncüsüyüz” ifadelerini kullandı.

‘PRİME’ ETKİSİ

Ümit Önal, premium segment ürünleri Prime hakkında da bilgi verdi. Önal, şunları söyledi: “Güçlü ARPU büyümesi, devam eden fiyatlama aksiyonları, yenilikçi teklifler ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli faktörler ile sağlandı. Premium segment ürünümüz Prime’a taşıdığımız abone tabanının da güçlü etkisiyle mobil ARPU’daki iyileşme beklentilerimizin de ötesinde seyrediyor. Prime bizlere önümüzdeki dönemler için mobilde daha fazla gelişme alanı sağlayacak” dedi. Şirketin mobildeki büyüme stratejisine değinen Ümit Önal, Türk Telekom’un, Prime ile mobilde güçlü büyüdüğünü dile getirdi. Önal, şunları söyledi: “Mobilde, daha yüksek değer üreten müşteri kazanımına odaklanıyor, üst paketlere taşıdığımız abonelerle göz alıcı sonuçlara imza atıyoruz. Prime ile premium abone tabanını büyütmede muazzam ilerleme kaydettik. İkinci çeyrek itibarıyla, Prime portföyümüz 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak 4 milyon aboneye ulaştı.

‘POKUS’U HİZMETE ALIYORUZ

Türk Telekom’un Fintek alanındaki faaliyetlerini de değerlendiren Ümit Önal, grup şirketi TT Ödeme tarafından geliştirilerek hizmete sunulan yeni e-cüzdan uygulaması ve ön ödemeli kartı Pokus hakkında bilgi verdi. Önal, şu bilgileri verdi: “Operatörden bağımsız olarak herkesin kullanımına açık, dijital platform oluşturduk. Pokus ile kullanıcılar finans işlemlerini tek bir noktadan yönetebiliyor; birden fazla işlemi saniyeler içinde yapabiliyor. Pokus’un temassız ön ödemeli kartı ile yurt içi ve yurt dışı Mastercard üye işyerlerinde alışveriş yapabiliyorlar. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 yurtiçi ve yurtdışı para transferi, fatura ödeme, online alışveriş, temassız ödeme, harca-bölüş ve daha pek çok özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor.”

‘200-250 METRE İÇİN ORTAK ALTYAPI KONUŞULUYOR’

Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi konusunda da değinen Ümit Önal, “Bunun diğer operatörler ile paylaşım konusu gündemde. Biz de BTK’ya mevcuttaki fiyatlarımız üzerinden ciddi bir indirim yapmak ile ilgili müracaatımızı yaptık. Resmi olarak yüzde 60’a varan indirimlerin kabul edildiği noktasında geri dönüş aldık. Diğer mobil operatörler, Türk Telekom’un fiber altyapısının baz istasyonlarının fiberleşmesi noktasında çok daha uygun maliyetlerde kullanma imkanına sahip olacaklar” dedi. Ortak altyapı noktasında devam eden tartışmalara yönelik bir soruyu da cevaplandıran Türk Telekom CEO’su Önal, “Hanelerin yüzde 84’üne sokağa kadar fiberle gittik. 8.1 milyon daireye kadar fiber gitti. 250 metre olan bina ile kabin arasındaki mesafe için mi ortak altyapı konuşuyoruz. Bizim de muhataplarımıza sorduğumuz bir soru bu” diye konuştu. Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen yatırımların devam etmesinin nasıl bir etki yarattığına yönelik bir soruya da cevap veren Önal, şunları söyledi: “Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Yatırımın geri dönüşünü düşünmüyoruz. Vatana hizmeti bir vazife olarak görüyoruz.”

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