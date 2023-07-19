Olpak açıkladı... Körfez turunun getirileri ne olacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Körfez turu devam ediyor. İşbirliği ve ticareti ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı Körfez turunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Nail Olpak nelerin yapıldığını anlattı.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e Olpak şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında biz DEİK olarak 200 iş insanıyla birlikte geldik. Burada fotoğrafı bir bütün olarak görmek gerekiyor. Yani bunun içerisinde ticaret var, yatırımlar ve mevcut ortaklıkların artırılması var. İlave olarak 3’üncü ülkelerle nasıl işbirliği yapabiliriz bunlar var. Sektörler soruluyor. ‘Sadece gayrimenkul mü var, bizim evlerimizi almaya mı geliyorlar?’ şeklinde sorular da soruluyor bize. Elbette gayrimenkul var bunun içerisinde ama sanayi yatırımları var. Turizm alanında, enerji alanında, sağlık alanında ve dijital teknolojiler alanında çok ciddi görüşmeler var. Dün yaptığımız toplantıda da beş bakanımızla birlikte Suudi Arabistan bakanlarıyla yaklaşık 500 iş adamıyla bir araya geldik. 9 yeni anlaşma imzalandı. Dolayısıyla biz fotoğrafı bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bir iş dünyası bakışıyla geçen çarşamba günü 250 kişi İstanbul’da bir araya gelmişken, 200 kişi tekrar bu Körfez turuna katılıyorsa herhalde iş dünyasının beklentisi son derece pozitiftir.

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DÖVİZ GİRDİSİ BEKLENTİSİ

Genelde bize sorulan soru bu rakamların beklentisi noktasındadır. Ben hem bulunduğum konum hem de bir mühendis olarak bu seyahatlerde rakam telaffuz etmeyi iki noktada doğru bulmuyorum. Birincisi iş adamları yaptığı her bağlantıyı rakamsal olarak ifade etmek istemezler. Bu bir noktada da firmalarının kendi iç sırlarıdır. Ama 9 anlaşma artı bir hafta önceki 16 anlaşma boşuna yapılmış anlaşmalar değildir. Bunların içerisinde 50 milyon dolarlık anlaşma da var, 30’u da var, 150 milyon dolarlık olanı da var. Milyar dolarlık anlaşmalar da olacak. Sadece Suudi Arabistan’ı konuşuyoruz. Şimdi Doha’ya geçiyoruz, Katar’a. Katar’dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçiyoruz. Bunları toplam olarak görmek lazım ama rakam telaffuz etmek doğru olmaz diye düşünüyorum.