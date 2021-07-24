Olimpiyatları yaşatan teknolojiler

206 ülke adına 11 binden fazla sporcunun madalya için ter dökeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz tarihli resmi açılış töreniyle başladı. 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, normalde geçtiğimiz yıl yapılacaktı ancak COVID-19 salgını buna engel oldu. Türkiye’yi 50’si kadın, 58’i erkek toplam 108 sporcunun 18 branşta temsil edeceği oyunlar, her yıl olduğu gibi yine canlı olarak yayınlanacak. Etkinlikte düzenlenecek müsabakalar Türkiye’de direkt olarak TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız’dan canlı olarak takip edilebilecek. Düzenlenen spor etkinliklerini isterseniz TRT SPOR’un iOS ve Android uygulamaları üzerinden de canlı olarak Türkçe anlatım ile takip edebilirsiniz. Bunlara ek olarak etkinlikteki tüm sonuçları “Uluslararası Olimpiyat Komitesi” tarafından hazırlanan resmi “Olympics” uygulaması üzerinden de anlık olarak takip etme şansınız bulunuyor.



EN TEKNOLOJİK ETKİNLİK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, şimdiye kadar yapılmış en teknolojik spor etkinlikleri arasında yer alıyor. İlk olarak etkinlikte yüz tanıma teknolojisi aktif olarak kullanılacak ve böylece hem hızlı giriş sağlanacak hem de güvenlik sağlanacak. Aynı zamanda etkinlikte Intel tarafından geliştirilen özel sporcu takip sistemleri olacak. Üç boyutlu çalışacak bu sistem ile daha önce görmediğimiz veriler canlı yayınlarda görsel olarak karşımıza çıkarılacak. Tamamen 4K çözünürlükte kayıt altına alınacak ancak Japonya’da özel yükseltme teknikleriyle 8K çözünürlükte izlenebilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Intel tarafından sağlanan kameralar ile sanal gerçeklik üzerinden de oradaymış gibi deneyimlenebilecek. Tüm altyapı yeni nesil bağlantı sistemi 5G üzerine kurulurken, oyunlarda hazırlanan dijital simülasyonlar üzerinden sporculara yarışacakları stadyumları ve alanları önceden inceleme şansı da sağlanıyor.



ÖZEL MADALYALAR

Her yıl milyonlarca yeni elektronik ürün üretiliyor, eskiler ise elektronik çöp oluyor. Bu elektronik çöplerin içerisinde aslında oldukça değerli madenler bulunuyor. İşte bu madenler kullanılarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için özel madalyalar hazırlandı. 2017 Nisan ve 2019 Mart arasında Japonya’da halk tarafından bağışlanan elektronik ürünlerden sporculara verilecek “altın, gümüş ve bronz” madalyalar doğdu. Yapılan açıklamaya göre bağışlanan elektronik ürünlerden 32 kg altın, 3.500 kg gümüş ve 2.200 kg bronz çıkarıldı. Bunun için 78 tondan fazla elektronik ürünü geri dönüştüren geliştirme ekibi, burada tam 6 milyondan cep telefonunu parçaladı.



HAREKET HALİNDE SEYİR KEYFİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı istediğiniz her yerde takip etmek için en güncel seçeneklerden birisi Samsung Galaxy Tab S7 FE Android tablet modeli. LTE desteğiyle seyir keyfini mobil ağların kapsama alanı içerisinde sınırsız hale getiren ürün, 12,4 inç büyük ekranıyla izlemeyi kolaylaştırıyor ve tam 15 saat kadar pil ömrü getiriyor. 5.199 TL (64 GB)



TÜM İNTERNET İHTİYAÇLARI İÇİN



MÜSABAKALARI mobilde arkadaşlarınızla beraber takip etmek için elbette ortak paylaşım yapabileceğiniz bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Bunun için hazırlanan ürünlerden Zyxel AC 1200 LTE2566-M634, SIM kart üzerinden herkese açık WiFi ağı oluşturmanıza ve olimpiyat keyfine ortak bir şekilde varmanıza imkân tanıyor. 1.199 TL



MAKSİMUM GÖRÜNTÜ KALİTESİ



LG’nin son teknoloji “evo” panelli yeni OLED televizyon modelleri, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için olabilecek en iyi görüntü kalitesini sunuyor. Yüksek parlaklık, OLED’in getirdiği derin siyahlar ve yüksek yenileme hızıyla gelen yüksek akıcılığı bir araya getiren LG OLED evo televizyon modelleri, spora özel modlarıyla her içerikten maksimum keyfin alınmasını garanti ediyor. 17.999 TL (55 inç)



TAŞINABİLİR DEV EKRAN



OLİMPİYAT Oyunları’nı tam 100 inç gibi devasa bir boyutta takip etmeyi ister misiniz? Bunu mümkün kılan ViewSonic M1+, gittiğiniz her yere çantanızda taşıyarak götürebileceğiniz kompakt bir projektör modeli. Harman Kardon imzalı yerleşik hoparlör sistemiyle ses ihtiyacını kendisi karşılayan ürün, yerleşik bacağıyla hemen kullanıma hazır hale gelebiliyor. Model dahili piliyle 6 saatlik bir seyir keyif getiriyor. 3.299 TL



OLİMPİYAT UYGULAMALARI



OLYMPICS

ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi tarafından hazırlanan resmi Olympics uygulaması üzerinden düzenlenen tüm müsabakaları ve sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Uygulamada özel içerikler de bulunuyor ve böylelikle tüm Olimpiyat Oyunları’na hakim olunabiliyor. iOS | Android Ücretsiz



SONİC AT THE OLYMPİC GAMES



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na sporcu olarak katılmıyor olabilirsiniz. Ancak bu etkinlikteki spor dallarının bir parçası olamayacağınız anlamına gelmiyor. SEGA tarafından hazırlanan “Sonic at the Olympic Games” mobil oyunu ile etkinlikte yer alan birçok spor dalına Sonic ile beraber katılabilir, başkalarıyla rekor için mücadele edebilirsiniz. iOS | Android Ücretsiz



TRT SPOR



Hem Android hem de iOS uygulaması olan TRT Spor uygulaması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı gittiğiniz her yerde Türkçe anlatımla canlı izleyerek takip edebilirsiniz. Uygulama içerisinde müsabakaların sonuçları ve diğer spor haberleri de bulunuyor. iOS | Android Ücretsiz

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