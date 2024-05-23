Nitelikli turisti Türkiye’ye çekecek

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Düzenlenen basın toplantısında fuarla ilgili bilgi veren Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, geçen yıla göre talebin 1 buçuk kat artmasını beklediklerini belirterek, “Bu yıl ki fuarımız çok daha güzel işbirliklerine vesile olacak. 35 ülkeden üst düzey katılımcılar gelecek” dedi. İki gün sürecek fuarda 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin bir araya geleceğini söyleyen Ataman, “Uluslararası hosted buyer programımız ile potansiyel acente ve tur operatörlerini en üst düzeyde ağırlayacağız ve destinasyonumuzu tanıtacağız. Avrupa’nın en seçkin tur operatörlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek programda BDT pazarı, Orta ve Kuzey Avrupa, Amerika kıtası, Asya, Uzakdoğu, Okyanusya, Afrika, Güney ve Doğu Avrupa pazarlarından Türkiye’yi hedefleyen potansiyel tur operatörleri, outgoing acenteleri, Luxury travel ve incentive firmaları bir araya gelecek” diye konuştu.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, fuarın ülkeler arası turizm ilişkilerinin de gelişmesine önemli katkılar sunacağını belirterek, “Turizm fuarlarında birebir yüzyüze görüşmek çok önemli katkı sağlıyor” dedi. Eresin, “Özellikle yurtdışından ülkemize gelecek profesyonel satın almacıların, ülkemizde faaliyet gösteren sektör mensuplarıyla görüşmeleri çok önemli ve Turizm potansiyelimizin geliştirilmesine, Türkiye’nin tanıtılması ve pazarlanmasına destek olacak” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYESİZ BİR DÜNYA TURİZMİ OLAMAZ’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Antalyasız ve Türkiyesiz bir dünya turizmi olamaz ama bunun altının doldurulması gerekiyor. Dolayısıyla turizm fuarları ciddi bir sac ayağı oluşturuyor. 60 milyar dolar gelir ve 60 milyon turist hedefine ulaşmak için çok ciddi çaba sarf ediyoruz” dedi. Kavaloğlu, İstanbul Turizm Fuarı’nın dünya çapındaki fuarlara göre farklı olduğunu belirtti ve “Kişi sayısını arttırmaya yönelik değil, nitelikli turisti arttırabilecek bir fuar” dedi. Kavaloğlu, “Hosted buyer’ları ülkemizde özel bir şekilde ağırlamak ve onlarla ilişkiler kurmak çok önemli, dünyadaki uluslararası fuarlarda bu söz konusu değil” dedi.