Nissan Barcelona’daki fabrikasını kapatıyor

Geçtiğimiz hafta grubun Fransız üyesi Renault’un ülkesindeki bazı tesislerde küçülmeye gideceğini, Alpine fabrikasını ise kapatacağını açıklamasının ardından Japonlardan da benzer bir açıklama geldi. Nissan, Barcelona’da bulunan, VAN ve pikap modeli üretimi gerçekleştiren fabrikasını kapatacağını ve aldığı bir dizi finansal küçülme programını açıkladı. Japon üreticinin, Barcelona’daki fabrikasını kapatması ile birlikte 2 bin 800 kişinin işsiz kalması gündeme geldi. Nissan CEO’su Makoto Uchida’nın katılımıyla gerçekleştirilen online toplantıda üç yıllık küresel iş planı paylaşıldı. Barcelona fabrikasının kapanmasının yanı sıra Endonezya gibi ülkelerdeki faaliyetlerinde de küçülmeye gidecek olan marka 5.2 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedefliyor.

GÜNEY AFRİKA’YA TAŞINACAK

Barcelona’daki fabrikanın kapanması ile birlikte Nissan’ın gözde pikap modeli Navara’nın üretiminin ise Güney Afrika’ya kaydırılması gündemde. İspanya’da üretimi gerçekleşen bir diğer model, e-NV200 van için ise Fransa ön plana çıktı. Grubun Fransız üyesi Renault’un, Maubeuge Fabrikası’nda inşa edilecek ve ek kapasite yaratacak birimde üretilmeye devam etmesi planlanıyor. Japon üretici bu sayede tasarruf planları yaparken, İspanya hükümetinden aksi bir görüş sunuldu. İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Barcelona’daki fabrika stratejiktir. Çünkü Barcelona ve İspanya’dan ayrılmak demek, 500 milyondan fazla nüfusu olan bir pazara sahip Avrupa Birliği’ni terk etmek demektir. Yatırım yapmak, 1 milyar Euro’yu aşabilecek kapatma maliyetinden daha kârlı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.