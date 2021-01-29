Naci Ağbal: Faiz indirimi için çok erken

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, dün yılın ilk enflasyon raporunu açıklamak için bir toplantı düzenledi. 2021 yılı için gıda enflasyonunun yüzde 10.5’dan yüzde 11.5’a revize edildiğini ifade eden Ağbal, gıda enflasyonunun 2021 yılı enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Özellikle son dönemde etkisini arttıran uluslararası gıda emtia fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu belirten Ağbal, uluslararası gıda fiyatlarının gelecekteki yönünün yukarı doğru olduğunu söyledi. Ağbal, “Gıda enflasyonunu yukarı yönlü güncellerken gıda enflasyonu üzerinde etki edecek uluslararası emtia fiyatlarını dikkate aldık. Ama eğer bizim varsayımlarımızın ve tahminlerimizin ötesinde bir hareket görürsek, o konuda zaten sizleri bilgilendirmek suretiyle, bu kanalda gelen etkilerin kalıcı olduğunu da gördüğümüzde gerekli reaksiyonu veririz” diye konuştu.

HEDEFTEN UZAKTAYIZ

Yüzde 5’lik enflasyon hedefinden uzak noktada olunduğunun altını çizen Naci Ağbal, “Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Bu hedefe ulaşmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağız. Para politikasındaki sıkı ihtiyatlı duruşumuz yüzde 5 hedefine ulaşacağımız 2023 yılında kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecek” dedi. Ağbal, faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulması için çok erken olduğunu söyledi.

YÜZDE 9.4 TAHMİNİ

Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla devam edileceğini kaydeden Ağbal, uzun bir müddet sürdürüleceği bir görünüm altında enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Ağbal, “2022 sonunda yüzde 7’ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Bu tahminler üzerinde yukarı yönlü risklerin belirgin bir şekilde önemini koruduğunun farkındayız. Bu nedenle güçlü, sıkı para politikası duruşumuzu da devam ettirmek zorundayız” diye konuştu. Ağbal, gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyrin enflasyon tahminini 0.2 puan yükselttiğini, yönetilen-yönlendirilen fiyatların büyük ölçüde tütün ürünlerindeki ayarlamanın etkisiyle 0.3 puan aşağı çektiğini bildirdi. Ağbal, “Ayrıca, sıkı parasal duruşun devamıyla enflasyon beklentilerinde öngörülen iyileşmenin yıl sonu tahminine 0.5 puan düşürücü yönde katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz” dedi.

‘ÜRETİM KAYBINA NEDEN OLMAYACAK’

Merkez Bankası’nın ileriye dönük piyasada yatırım, üretim ve tasarruf kararlarını veren bütün aktörlere güven vermesi gerektiğine işaret eden Naci Ağbal, “Ekonomide güven arttırıcı kararları arka arkaya almaya devam etmeli ki üretim, yatırım ve tasarruflar devam etsin, TL tasarrufları artsın, yatırımcı ihtiyacı olan kaynağa daha rahat erişsin. Burada MB’nin ortaya koyduğu yüzde 5 hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulaması, ekonomide üretim kaybına ya da herhangi bir şekilde zafiyete neden olmayacak” şeklinde konuştu.

‘HATA YAPARSINIZ’

Hükümetin ortaya koyduğu büyüme ve üretim süreciyle para politikasındaki etkileşimin güven kanalı üzerinden bir denge oluşturacağını belirten Ağbal, “Ekonomide herhangi bir noktayı arkasına ve önüne bakmadan o nokta itibarıyla değerlendirirseniz büyük hata yaparsınız. Merkez Bankası şu anda orta vadeli yaklaşım tarzında hareket ediyor ve 2021’de fiyat istikrarı konusunda atacağımız güçlü adımlar enflasyonu güçlü bir şekilde aşağı çekecek. Enflasyon, hızlı bir şekilde aşağıya geldikçe para politikası sıkılığını korumakla beraber buna uyumlu bir gelişim gösterecek. Bu ekonomiye güveni arttıracak ve yatırımlar daha da artacak” diye konuştu. Ağbal, bütün toplum katmanları tarafından fiyat istikrarı hedefinin kabul edilmesi halinde enflasyon beklentilerinin hızlı bir şekilde aşağı geleceğini ve böylelikle ekonominin esas ihtiyacı olan üretim ve yatırımın artacağını, yurtdışı tasarrufların Türkiye’ye çok daha fazla geleceğini söyledi.

‘MERKEZ’İN DURUŞU HEDEFLERLE UYUMLU’

Yüksek faizle ilgili bir soru üzerine, Merkez Bankası’nın herhangi bir şekilde bir politik değerlendirmenin içerisine giremeyeceğini ifade eden Naci Ağbal, “Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomi büyüyen, yatırımın ve üretimin arttığı bir ekonomidir” dedi. Güvenin aslında ekonominin temeli olduğunu vurgulayan Ağbal, “Güven olan bir yerde yatırım da üretim de talep ve refah da artar. Hükümetimiz, 11. Kalkınma Planı’nda belirlediği ve yüzde 5 olarak 2023 için tespit ettiği fiyat istikrarı hedefine varırken, aynı zamanda büyümeyi ve üretimi de merkeze almıştır. Dolayısıyla şu anda MB’nin para politikasıyla ilgili duruşu, kararları söz konusu planda ortaya konulan hükümetimizin hedefleriyle tamamıyla uyumludur” diye konuştu.

Ağbal, “Cumhurbaşkanımızın ülkemizin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi noktasında ortaya koyduğu her türlü takdir, talimat ve çaba her şeyin üstündedir. Biz de MB olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu çabaya ve emeğe destek oluyoruz. Kısa vadede ekonomide tek bir ekonomik faktöre veya rakama bakarak o ülkenin ekonomisinin geneline ilişkin değerlendirme yapılamaz. Bugün 3. ve 4. çeyrekte çok güçlü bir toparlanmadan bahsettim. Bunun bu yıl da birinci çeyrekte devam ettiğini anlattım. Ekonomiyle ilgili oluşan riskleri bertaraf etmek amacıyla 2020’nin ağustosundan itibaren MB, kurumlarımız sıkılaşma adımlarını atmaya başlamışlardır. Bu adımların atılması, oluşan finansal risklerin bertaraf edilmesi ve ekonomi üzerindeki risklerin azalmasına katkı vermiştir” dedi.

ERKEN UYARI SİSTEMİNE DAHA FAZLA KATKI

Gelecek süreçte uluslararası emtia fiyatları üzerinden gelen riski ithalat fiyatları kanalıyla yaşayacaklarını kaydeden Naci Ağbal, “Buradan gelen risk, maliyetleri etkileyecek ama sıkı para politikası duruşu, yine farklı gıda ürünlerinde üretim arzının arttırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin devrede olacağını söylemek mümkün. O anlamda Gıda Komitesi içerisinde Merkez de sekretarya görevini bugüne kadar yürüttü. MB’nin burada en önemli fonksiyonu, yaygın bir şekilde fiyatlama davranışlarını ve enflasyonist baskıları takip etmesi. Önümüzdeki süreçte erken uyarı sistemi konusunda yapılan çalışmalara MB olarak daha fazla katkı vermeyi planlıyoruz” diye konuştu