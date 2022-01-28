Müşteriler risklerden korunuyor

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Kur korumalı katılma hesapları avantajlarından Emlak Katılım’ın tüzel müşterilerileri de yararlanabiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu yeni sistemle kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alınıyor. Emlak Katılım Bankası’nın bu kapsamda geliştirdiği ‘kur korumalı TL katılma hesabı’, ‘dövizden TL’ye kur korumalı katılma hesabı’ ve ‘altından TL’ye kur korumalı katılma hesabı’ ile müşteriler risklerden korunarak tüm kâr payı imkânlarından faydalanabiliyorken, hesaplarına yansıyan kâr payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını kolaylıkla açabiliyorlar. Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımıza katkı sağlamak üzere bu konudaki çalışmalarımızı hızla tamamlayarak müşterilerimize kur korumalı TL katılma hesap avantajlarını sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Emlak Katılım Bankası, müşterilerine sunduğu ‘kur korumalı katılma hesaplarına’ ilişkin detayları ise şu şekilde açıkladı.

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“Kur korumalı TL katılma hesabı: Türk Lirası birikimlerinin TRY (Türk Lirası) cinsinden açılabilen ve hesap açılış tarihinde Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu döviz alış kuru dikkate alınan hesaptır. Vade sonunda belirlenmiş bir kâr payı hedefi bulunmamaktadır. Bu hesap katılım bankacılığına uygun olarak kâr/zarar ortaklığı prensibiyle çalışmaktadır. Vade sonunda katılma hesabına yansıyan kâr payı, vade sonundaki Merkez Bankası’nın yayınlamış olduğu kura kıyasla daha düşük olması halinde aradaki kur farkı, müşterinin katılma hesabına devlet desteği olarak ayrıca ödenecektir. Bu hesaptan Emlak Katılım müşterilerinin birden fazla kez yararlanması mümkün olacaktır. Hesap açılış tarihindeki kur ile hesap kapanış tarihindeki kurun eşit veya düşük olması durumunda Emlak Katılım müşterisi sadece katılma hesabında oluşan kâr payını alacaktır. Emlak Katılım müşterileri bu hesabı 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açabilecektir.

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Dövizden TL’ye kur korumalı katılma hesabı: Bu ürün döviz cari ve katılma hesaplarının Türk Lirası katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde katılım hesabı sahiplerini kur değişimlerine karşı koruma altına alan katılma hesabıdır. Bireysel müşteriler için 20.12.2021 tarihi; tüzel müşteriler için ise 31.12.2021 tarihi itibariyle bankalardaki mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz birikimleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde o anki dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bireysel müşteriler Türk Lirasına dönüştürdüğü birikimleri ile 3, 6 ve 12 ay vadeli; tüzel müşteriler ise 6 ve 12 ay vadeli katılma hesabı açabileceklerdir. Vade sonunda belirlenmiş bir kâr payı hedefi bulunmamaktadır. Bu hesap katılım bankacılığına uygun olarak kâr/zarar ortaklığı prensibiyle çalışacaktır. Vade sonunda katılma hesabına yansıyan kâr payı, vade sonundaki Merkez Bankası’nın yayınlamış olduğu kura kıyasla daha düşük olması halinde, aradaki kur farkı, TCMB tarafından müşterinin katılma hesabına ayrıca ödenecektir. Hesap açılış tarihindeki kur ile hesap kapanış tarihindeki kur eşit veya düşük olması durumunda müşteri sadece katılma hesabında oluşan kâr payını alacaktır.

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Altından TL’ye kur korumalı katılma hesabı: Bu ürün altın cari ve katılma hesaplarının Türk Lirası katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde katılım hesabı sahiplerini kur değişimlerine karşı koruma altına alan katılma hesabıdır. Hesaptan Emlak Katılım’ın bireysel ve tüzel müşterileri faydalanabilmektedir. Bunun yanı sıra ilgili ürünün vade seçenekleri bireysel müşteriler için 3 ay, 6 ay ve 12 ay; tüzel müşteriler için ise 6 ay ve 12 ay olacak şekilde açılabilecektir. TL katılma hesaplarında vade sonunda gelecek kâr payı ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kurlar kıyaslanacak; vade tarihinde TCMB’nin yayınlamış olduğu kurun yüksek olması halinde aradaki kur farkı, müşterinin katılma hesabına devlet desteği olarak ödenecektir.”