MIT Dijital Ekonomi Girişimi’nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee Hürriyet’e konuştu: ‘Geek’ şirketler başarılı olacak

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İş Bankası’nın Cumhuriyetin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferansa katılmak için Türkiye’ye gelen MIT Dijital Ekonomi Girişimi’nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee, artık tüm dünyada ekonominin tamamının dijitalleştiğini söyledi. “Üretken yapay zekânın bu kadar hızlı ilerlemesini ben de beklemiyordum” diyen McAfee, iş dünyasında başarı dendiğinde hakimiyetin, ‘geek’ (bilim/teknoloji tutkunu) şirketlerde olacağını ifade etti.

‘TEKNOLOJİ ŞAŞIRTACAK’

Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Dünya düşündüğümden daha hızlı değişiyor ve teknolojik ilerlemenin beklediğimden daha hızlı gerçekleşmesi beni sürekli şaşırtıyor” diyen McAfee, “Pek çok insan gibi ben de yaklaşık bir yıl önce ChatGPT piyasaya sürüldüğünde oldukça şaşırdım ve bu teknolojinin bir dili anlama konusunda ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bunun bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum. Bu inanılmaz bir gelişme ve teknolojik ilerlemenin bizi şaşırttığını ve şaşırtmaya devam edeceğini gösteriyor. ChatGPT gibi sohbet robotlarının işgücü piyasası ya da iş dünyası üzerinde etkisi olmayacağını düşünenlere katılmıyorum. İnsanlığın geleceğini bilemesek de iş dünyasını etkileyeceğini biliyoruz. Yapay zekâ ve üretken yapay zekâ, buhar motoru, elektrik, internet gibi teknolojilerden biri” değerlendirmesini yaptı.

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AZ PLAN FARKLI BAKIŞ

McAfee, “Dijital ekonomide ne tür şirketler başarılı olacak?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Son kitabım, ‘The Geek Way’de aslında bunu yanıtlıyorum. ‘Geek’ kelimesini, çok önemli teknolojilerle dolu bir dünyada, bir şirketi yönetmenin farklı bir tarzından bahsetmek için kullanıyorum. İş dünyasında başarıyı ‘geek’ şirketler sürükleyecek. Ve ‘geek’ler mevcut işleri farklı yapmaya çok daha hevesli. Örneğin mümkün olduğunca az plan yapmak isterler. Bu şirketlere örnek olarak SpaceX’i düşünebilirsiniz. Bu şirket henüz 20 yaşında. Ancak çok büyük, çok eski bir sektörü bu derin yaklaşımı kullanarak değiştiren çok genç bir şirket.”

STARTUP’LARA ‘ŞİRKET KÜLTÜRÜ’ TAVSİYESİ

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Hem STARTUP’lar hem de rüştünü ispatlamış şirketler için önerilerini sunan Andrew McAfee, şirket kültürüne dikkat çekerek, “Startuplar öncelikle kendi şirket kültürlerini oluşturmak için çalışmalı. Birçoğunda bu anlamda bir planlama yapılmış değil. Bu yüzden çok çabuk işlevsiz hale gelebilirler. Ne tür bir şirket kültürü oluşturmak istedikleri konusunda çok dikkatli olmalı ve onu yaratmak ve sürdürmek için çalışmayı asla bırakmamalılar” diye konuştu.

‘ATATÜRK BİR ‘GEEK’Tİ’

McAfee, “Pek çok Türk iktisatçıyı ve mühendisi tanıyorum. Yetenekleri ve eğitimleri muhteşem. Diğeri ise Türkiye’nin kurucusu. Türkiye 100 yıl önce ‘geek’ diyebileceğim biri tarafından kuruldu. Bunu bir övgü olarak söylüyorum. Benim için bir ‘geek’ iki şeyi yapan kişidir. Çok ama çok zor bir problem üzerinde çalışmak istemek ve alışılmamış çözümleri benimsemek. ‘Modern bir ülkeyi nasıl kurarım?’ Bundan daha zor bir problem düşünemiyorum. Ama Atatürk bu soruna odaklanmıştı” yorumunu yaptı.