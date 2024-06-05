Milliyet Executive ile Türkiye'nin Ekonomik ve Teknolojik Yükselişi

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Markalaşmaya olan devlet destekleri artarak devam ediyor. Markalaşmaya yönelik pek çok desteğin kapsamı genişletildi. Güncellenen Marka ve Turquality destekleriyle artık film ve dizi karakterleriyle yapılan tanıtımlara da destek var. Milliyet Executive'in haziran sayısında, fuar kirasından test raporuna kadar markalaşma için sağlanan tüm destekleri bulacaksınız.

Türkiye'nin yeni ekonomi politikası, yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor ve Türk firmalarının küresel pazardaki payı büyüyor. Bu iki taraflı iyileşmeyi ve Türkiye'nin potansiyelini DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan anlatıyor.

Yapay zeka teknolojisi, üretimi, tüketimi ve yaşamı şekillendiriyor. Bu ay, Servet Yıldırım yapay zeka kullanan yerli startup'ların ilham veren hikayelerini yazdığı yazıda ele alıyor.

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Enerji sektörü, son dönemde oldukça dikkat çekici gelişmeler kaydediyor. Halka arz olan enerji şirketlerinin günlerce tavandan işlem görmesinden, borsada işlem gören şirketlerin aldığı ihalelere kadar pek çok farklı alanda gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Zeynep Aktaş, sektördeki son gelişmeleri inceliyor.

Danimarka merkezli küresel ayakkabı markası Ecco'nun Amerika CEO'su olarak görevinin altıncı ayına yaklaşan Deniz Erda, yeniden yapılandırılan Amerika operasyonunun detaylarını Milliyet Executive’in bu sayısında masaya yatırıyor.

Four Seasons İstanbul Genel Müdürü Reto Moser, iki otelle yarattıkları sinerjiyi ve gastronomi turizmine olan katkılarını anlatıyor.

Avukatlık mesleğinden Ersu Meyve Suları yönetimine geçen Melisa Akman İpeker, üretimin yüzde 75'ini ihraç ettiklerini ve 2023'te Uzak Doğu pazarına yoğunlaştıklarını söylüyor. Ayrıca, %100 nar suyunun trend olmasında büyük bir rol oynadıklarını ifade ederek, bu başarının arkasındaki sırrın, şirketin geliştirdiği ve narın beyaz zarını ayrıştırabilen teknoloji olduğunu vurguladı. İpeker, siyah havuç suyu ürünlerinin de Kanada'da Ar-Ge çalışmaları sayesinde popüler hale geldiğini ekliyor.

Milliyet Executive, her ay yayımlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analizleri ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye tüm Türkiye'de olduğu gibi Getir, Trendyol ve dijital platformlar üzerinden de ulaşılabilir.