Milliyet Executive ile finans liderleri

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Teknoloji ve belirsizliklerin başrolde olduğu bir dünyada şirketlerin finansal yol haritasını çizen CFO'lar karar süreçlerinin de merkezi figürleri. İş dünyasındaki hızlı değişim ve dönüşümde finans fonksiyonlarının ötesine geçebilen CFO'lar önemli bir fark yaratıyor. Milliyet Executive bu ay DataExpert iş birliğinde BMI tarafından yürütülen araştırmayla belirlenen Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'sunu tanıtıyor.

Türkiye'de teknolojiden bahsedince akla ilk gelen isimlerden olan Faruk Eczacıbaşı, gelişen teknolojileri 'yeni bir hikâye'ye uygun kullanarak, gezegenimizi sürdürülebilir şekilde devam ettirme çağrısı yapıyor.

Sarar'da 3. kuşak, markayı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına hazırlıyor. Sarar Yönetim Kurulu Üyeleri Sara Sarar ve Ece Sarar Özalp kardeşler, tecrübe ve teknolojiyi birleştirmeye kararlı olduklarını söylüyor.

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Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız "Son dönemde Türkiye'ye 65 milyon euro tutarında bir yatırım gerçekleştirdik. 2024 yılında da sürdürülebilirlik hedeflerimize olan güçlü bağlılığımızla yatırımlar gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" diyor.

Dünyanın Metaverse sayesinde değişeceği artık pek ütopik görünmüyor. Bu işin kötü yanlarına bakıldığında liste çok uzun ama bardağın dolu tarafına bakıldığında neler olabileceğine Şükrü Andaç yazısında değiniyor.

Borsada işlem gören özvarlık kârlılığı yüzde 10'un üzerinde olan 34 BIST 100 şirketi, yatırımcısına bir yılda yüzde 100'ün üzerinde kazandırdı. Enflasyon muhasebesi ile mali tablolarda neler öne çıktı ve dikkat çeken süreçlerin neler olduğunu Zeynep Aktaş yazısında inceliyor.

Otonom robotlarla Avrupa'dan destek alan az sayıdaki kadın girişimci arasındaki İzmir merkezli Advoard Robotics'in kurucu ortağı Pınar Oğuz Ekim planlarını anlatıyor.

Belge ve veriler için arşivleme, dijitalleştirme ve imha hizmeti veren Reisswolf Türkiye'nin Genel Müdürü Deniz Eraydın, her yıl 60 milyon sayfayı dijitalleştirdiklerini dile getiriyor.

Mavi yakalı işçilerin 110 yıllık çelik termosu Stanley, yeni bir pazarlama stratejisiyle "tuhaf ve modası geçmiş" olmaktan "anın" havalı ürününe dönüşerek cirosunu nasıl 10'a katladığının ayrıntıları bu ayki Milliyet Executive ’de yer alıyor.

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Milliyet Executive, her ay yayımlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analizleri ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye tüm Türkiye’de erişilebileceği gibi Getir, Trendyol ve dijital platformlardan da ulaşmak mümkün.