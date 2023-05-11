‘Mesaiye patron değil biz karar veriyoruz’

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Karnınız açıktı ya da marketten bir ihtiyacınız oldu. Hemen bir uygulamadan sipariş verdiniz. Kısa sürede ihtiyacınız elinize ulaştı. Peki kapınıza gelen kuryelerin aslında çoğu zaman mevcut işlerinden istifa edip, bir şirket kurarak bu işe girdiğini biliyor muydunuz? Son yıllarda hayatımıza giren kavramlardan biri esnaf kurye. Şirketler verdikleri ilanlarda esnaf kurye olmayı seçenlerin ayda 35 bin lira kazanacağını söylüyor. Bu işe ilgi epey yoğun. Peki esnaf kurye olmak kolay mı? Bu işin zorlukları neler? Kim, neden bu işi yapmayı tercih ediyor ve yapanlar gerçekten kaç para kazanıyor?

İşte bu soruların cevapları:





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* Eğer bir motosiklet ehliyetiniz varsa bu işe hemen başlayabilirsiniz. Ancak ilk etapta bir motorsiklet almanız lazım. Bunun için 40 bin ila 80 bin lira arasında bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor.

* Kask ve kıyafet için de en az 3-4 bin lira ayırmalısınız.

* Motosikletin arkasına takacağınız çanta için de 2 bin lira ödemeniz şart.

* Ekipmanları azami ölçüde tamamladıktan sonra sıra şirket kurmaya geliyor. Şahıs şirketi kurmanın toplam maliyeti şu anda 3 bin 500 lira civarında. Ayrıca işlerinizi takip edecek bir muhasebeci bulmanız gerek.

SÜRÜCÜ BELGESİ VE SABIKA KAYDI

* Tüm bunları tamamladıktan sonra çalışmak istediğiniz online platforma başvuru yapıyorsunuz. Sizden sürücü belgeniz, sabıka kaydınız, ikametgâh belgeniz ve bazı kişisel bilgileriniz talep ediliyor.

* Belgeler gönderildikten 3-4 gün sonra bir onay mesajı alıyorsunuz. İnceleme tamamlandıktan sonra gelen bu mesaj ile birlikte uygulama üzerinden çalışmak istediğiniz saatleri seçip mesaiye başlıyorsunuz.

PAKET BAŞINA 29-32 LİRA

* Bu dakikadan sonra sipariş başına bir ücret alacaksınız. Bu platformlarda değişiklik gösterebiliyor. Ama ortalama 25-35 lira arasında. Genel kazanç ise 29 lira ile 32 lira arasında yoğunlaşıyor.

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* Bir kurye ortalama günde 25 sipariş teslimi yapıyor. Ancak bir sınır yok, kendinizi zorlarsanız ve çalışma saatlerinizi uzatırsanız 50’den fazla sipariş teslimi gerçekleştirip platformlar üzerinden kazancınızı yukarı çekebilirsiniz.

* Platformlar sizin gerçekleştirdiğiniz sefer sayısına göre her hafta size bir fatura gönderiyor. Burada sizin kazancınızın üzerine yüzde 18’lik KDV de ekleniyor. Ayrıca kazancınıza göre gelir vergisi ödüyorsunuz.

MASRAFLARI UNUTMAYIN

* Çalışırken yaptığınız tüm masraflar size ait. Günlük yakıt masrafı 8 saat çalışan bir kurye için en az 100 lira.

* Muhasebeciye aylık ortalama 500 lira, 3 bin liraya yakın da Bağ-Kur primine ödemek zorundasınız. Ayrıca yemek için de günlük en az 100 lirayı gözden çıkarın.

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* Bunun dışında motosiklet için yılda 2 bin 700 lira (modeline göre değişir) sigorta. Ve bakım-onarım ücretleri de cabası.

EN BÜYÜK NEDEN ZAMAN









Daha önce mağazacılık yapan ve gıda sektöründe çalışan Uğurcan Kafadar, bu işi seçmesinin en büyük nedeni olarak mesai saatlerini kendisinin belirlemesi olduğunu söylüyor. Kafadar, “Bu işi de çok severek seçmedim. Seçmek zorunda kaldım. Fazla çalışacaksam da bunu patron değil ben belirliyorum. Kuryelik uzun süre yapılacak bir meslek değil. Şimdilik avantajlı olduğunu düşünüyorum. Başınıza bir şey geldiğinde yalnızsınız. Günde 12 saat çalıştığımda masraflar düştükten sonra 15 bin lira kalıyor ama kışın bu işi yapmak gerçekten zor ve tehlikeli” diyor.

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İSTER 20 SAAT İSTER 70 SAAT









Bir benzin istasyonunun marketinde kasiyerlik yapan Sercan Keser de kazancının harcamalarına yetmediğini görünce istifa kararı alıp bu işe başvurduğunu dile getiriyor. Keser, “Çalışma saatlerini kendimiz seçiyor olmamız kesinlikle büyük avantaj. İster haftalık 20 saat çalış istersen 70 saat. Ben bir yıl çalışmayı düşünüyorum. Aylık 17 bin ila 22 bin lira arası kazanıyorsun. Ve kendi işinin patronu sayılırsın” diyor.