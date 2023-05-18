Merkez’den KKM’de faizi yükseltecek adım

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Dolar ve altına ilginin azalması için Merkez Bankası bankalara dövizden TL’ye dönüşümde gerçek kişiler için ek dönüşüm hedefi getirdi. Böylece KKM için bankaların uyguladığı faiz oranının yükseltilmesi hedefleniyor.

KKM FAİZLERİ YÜKSELSİN ADIMI

Merkez Bankası’nın dün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, bankalara verdiği dövizden TL’ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için yeniden düzenledi. Buna göre gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs’tan 28 Temmuz’a kadar yüzde 10’un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar bankalar menkul kıymet tesis edecek. Gerçek kişilerde önceki düzenlemeyle birlikte yüzde 5 artı yüzde 10 ek dönüşüm hedefi getirilmiş oldu. 28 Temmuz’dan sonra da yüzde 10’a çıkarılan dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı yüzde 30’a yükseltilecek ve bu oranı tutturamayan bankalar ise ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat fonu tutarının yüzde 10’u oranında ilave menkul kıymeti söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edecek. Tebliğe göre yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmayacak. Merkez, bu adımla KKM’ye bankaların verdiği faizin yükseltilmesini sağlamayı hedefliyor.

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2.2 TRİLYON OLDU

Bankacılık kaynakları dövizden TL’ye dönüşümde faizin düşük kaldığını, Merkez Bankası’nın bu adımıyla faizin de cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdiler.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre KKM hesapları 5 Mayıs tarihi itibariyle 2.2 trilyon liraya ulaştı. 14 Nisan tarihli haftada 1 trilyon 890 milyar lira 20 Nisan tarihli haftada 1 trilyon 979 milyar lira, 28 Nisan tarihli haftada ise 2 trilyon 117 milyar liraya yükselen KKM hesapları 5 Mayıs haftasında 2 trilyon 203 milyar liraya çıktı.

‘BORSA İÇİN OLUMSUZ’

BU hafta KKM’nin devreye girmesiyle sistemdeki liralaşmayı teşvik etmek amacıyla başlanan menkul kıymet tesisi (MKT) uygulamalarının amacının, dövizden TL’ye geçişi bankalar üzerinden zorlamak ve ayrıca deprem dolayısıyla artan harcamalarla birlikte Hazine’nin daha fazla borçlanabilmesine alan açmak olduğunu belirten Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin, “Tüm bu uygulamaların önümüzdeki dönemde kredi büyüme hızını düşüreceğini düşünüyoruz” dedi.

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Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ise alınan kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “KKM faiz oranları daha da yükselecektir. Hem yüksek getiri fırsatı hem de dövize karşı garantili bir enstrüman olmasından dolayı yatırımcı eğiliminin de buraya yönleneceğini düşünebiliriz. Ekim-Aralık 2022 borsa rallisinin asıl sebebinin hiçbir yerde getiri imkânı olmaması olduğunu düşünürsek ve eğer mevduat tarafında Borsa’ya alternatif gelir fırsatlarının arttığını ele alırsak Borsa için olumsuz. Seçim sonrası Borsa’nın da güvensiz olduğu bir ortamda faizleri artacak olan KKM’lere ciddi bir para kayması görebiliriz.”