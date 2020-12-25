Merkez’den güçlü sıkılaştırma

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranınında 200 baz puanlık artış yaparak yüzde 17’ye çıkardı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiği belirtilerek, ancak aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

PARASAL DURUŞ

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergelerin iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret ettiğinin ifade edildiği açıklamada, “Ancak, artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır” denildi.

PPK açıklamasında, iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtilerek, şöyle devam edildi: “Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir”

PPK açıklamasında düşük enflasyon ortamının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

ORTA VADELİ PERSPEKTİF

Açıklamada, karar alma mekanizmasında orta vadeli perspektifin dikkate alınacağı da vurgulanarak, “MB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır” denildi.

NACİ AĞBAL BUGÜN MECLİS’TE

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın bugün TBMM’ye giderek Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacağı öğrenildi. Merkez Bankası düzenli olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na giderek faaliyetleri hakkında bilgi veriyor. Ağbal da bugün Komisyon’da önce bir sunum yapacak. Daha sonra da milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

1.66 MİLYAR $’LIK YABANCI ALIMI

Merkez Bankası (MB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri’ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Aralık haftasında net 244 milyon dolarlık hisse senedi ve 1.66 milyar dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin haftalık DİBS alışı Temmuz 2017’den beri en yüksek seviyeye işaret etti.