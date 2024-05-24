Merkez’den döviz kredisi ve KKM adımı geldi... Merkez faizi sabit tuttu

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MERKEZ Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sürpriz çıkmadı. Kurul, politika faizini, piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 50’de sabit tutuldu. PPK sonrası yapılan açıklamada, nisan ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yakın döneme ilişkin göstergeler yurtiçi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir” denildi.

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Fatih Karahan

DEZENFLASYON İKİNCİ YARIDA

PPK açıklamasında parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurtiçi talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.”

MENKUL KIYMET TESİSİ SONA ERDİRİLDİ

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulamasının sonlandırıldığının kaydedildiği açıklamada, “Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir” denildi.

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‘NOT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Kredi not artışlarının devamının geleceğine inanıyorum” dedi. Enflasyonun kalıcı düşeceğine inandıklarını söyleyen Bakan Şimşek, “Türkiye’nin risk primi ciddi düşüş yaşadı. CDS’in gelecek yıl bu vakitte 200’ün altında olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Şimşek reel sektörün borçlanmasının carry trade olmadığını belirttiği konuşmasında “Bizim programımız carry trade’e sırtını yaslamaz” ifadelerini kullandı.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTTI

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Faiz kararının ardından Merkez Bankası’ndan yeni bir açıklama geldi. Makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi. Kısa vadeli TL mevduatın yüzde 8 olan oranı yüzde 12’ye, uzun vadeli TL mevduatın sıfır olan oranı yüzde 8’e, kısa vadeli KKM’nin yüzde 25 olan zorunlu karşılık oranı yüzde 33’e, uzun vadeli KKM’nin oranı da yüzde 10’dan yüzde 22’ye yükseldi. Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedefin korunduğu belirtilen açıklamada, yenileme dahil toplam hedefin yüzde 75’e düşürüldüğü belirtildi. MB açıklamasında, tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesaplarının bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldığı kaydedilerek, toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranının politika faiz oranının yüzde 40’ına düşürüldüğü ifade edildi. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildiği belirtilen açıklamada, sınırı aşan kredi tutarı kadar TL cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği kaydedildi.