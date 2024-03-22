Merkez hamleyi yaptı! Bankalar faizi artırdı... 100 bin liraya 57 bin lira faiz getirisi

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Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlere yönelik olarak bankalar faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi yüzde 50'ye yükseltti. Mevduat bankaları da yüzde 50 civarında faizleri mudilere sunuyordu.

Bankaların önümüzdeki dönemde mevduat faizini yüzde 60'a doğru yükseltmesi beklentiler dahilinde olurken güncel verilere göre en yüksek mevduat faizi yıllık yüzde 55.66'yla 3 aylık mevduatta oluştu.

GETİRİSİ HALA ENFLASYONUN ALTINDA

Mevduat faizleri yükselse de getirisi hala enflasyonun altında kalıyor. Kümülatif olarak hesaplandığında ise enflasyona yakınsayan faiz oranları ortaya çıkıyor ancak mevduatın getirisi henüz negatif getiri alanından çıkamadı. En son açıklanan yıllık enflasyon yüzde 67.07 olmuştu. Bir başka deyişle mevduat faizi enflasyon oranını aşmadıkça paranın değerini koruması gerçekleşmiyor.

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100 BİN LİRAYA 13 BİN LİRA FAİZ

100 bin lirasını 3 aylık vadede yüzde 55.66 oranında faizle değerlendiren birisi 3 ayın sonunda 13 bin 196 lira faiz geliri elde etmiş oluyor.

100 bin lirasını 1 aylık vadede yüzde 46.43 oranında faizle değerlendiren birisi 1 ayın sonunda 3 bin 675 lira faiz geliri elde ediyor.

100 bin lirasını 12 ay boyunca anapara+faiz yenilemesiyle vadeye bağlayan birisi 1 yıl sonra yüzde 57.7 oranında faiz getirisi elde etmiş oluyor ve toplam faiz geliri 57 bin 700 lira oluyor.

BANKALARLA PAZARLIK YAPIN

Bankalar müşteri bulmak için yüksek faiz vermeye başladı. Türk Lirası mevduata olan ilgi nedeniyle bankalar avantajlı faiz oranları sunabiliyor. Eğer yüksek faiz vermeyen banka müşterisiyseniz bankaya gitmeden diğer bankalarda hesap açabilir ve paranızı yüksek faizle değerlendirebilirsiniz.

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MEVDUAT DEVLET GARANTİSİ ALTINDA

TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlendi.

Böylece bankanın iflası, el konulması gibi durumlarda mevduatın 650 bin liraya kadar olan kısmı devlet garantisi altına girmiş oldu.