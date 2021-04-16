Merkez faizi sabit tuttu

Geçen ay Naci Ağbal başkanlığındaki PPK, politika faizini yüzde 17’den 19’a yükseltmiş, kararın ardından 20 Mart’ta Ağbal görevden alınmıştı. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, salgına bağlı olarak geçen yıl sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, bu iyileşme sürecinde, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu kaydedildi. Emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin hız kestiğine değinilen açıklamada, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulandı.



KORUNMASI KARARI



Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği aktarılan duyuruda, “İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye rağmen güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Kurul, politika faizini sabit tutarak, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

İFADE ÇIKARILDI

Açıklamada, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği kaydedilerek, “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” denildi. Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK sonrası yapılan açıklamada bir önceki PPK metninde yer alan, “Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır” ifadesi çıkarıldı. PPK kararı açıklandığı faiz sabit kalınca dolar kuru 8.02’ye kadar geri çekildi ancak metindeki ilave sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmasının anlaşılmasının ardından dolar kuru 8.08 seviyesinde dengelendi.

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