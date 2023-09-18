Merkez Bankası'ndan Türk Lirası mevduatına destekleme

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Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatları cazip kılmak için değişiklikler yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın son aldığı kararla standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Böylece Kur Korumalı Mevduat yerine bankalar standart mevduatlara daha fazla talep olması için faiz ayarlamaları gerçekleştirecek.

Buna göre, kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

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İHRACAT VE KOBİ KREDİLERİNDE MUAFİYET ARTIRILDI

Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı.

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KUR KORUMALI MEVDUATLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31 Ağustos 2023 itibarıyla bankalarda bulunan mevcut altın, dolar euro ve sterlin cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını Türk Lirası'na çevirebilecekler. Daha önce bu tarih 30 Haziran 2023'tü.

Türk Lirası'na çevirme işlemleri yapılırken mudilerin taleplerine göre dönüşüm kuru üzerinden yapılmış olacak.