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Merkez Bankası'ndan KKM değişikliği

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#Merkez Bankası#KKM#Dönüşüm Hesabı
Merkez Bankasından KKM değişikliği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 07:21

Merkez Bankası, gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarına ilişkin tarih koşuluna yönelik değişikliğe gitti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı.
Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31 Ağustos 2023 itibarıyla bankalarda bulunan mevcut altın, dolar euro ve sterlin cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını Türk Lirası'na çevirebilecekler. Daha önce bu tarih 30 Haziran 2023'tü.

Türk Lirası'na çevirme işlemleri yapılırken mudilerin taleplerine göre dönüşüm kuru üzerinden yapılmış olacak.

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#Merkez Bankası#KKM#Dönüşüm Hesabı

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