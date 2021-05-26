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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası’nda yeni başkan yardımcısı

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Merkez Bankası’nda yeni başkan yardımcısı

Merkez Bankası’nda bir görev değişikliği daha yapıldı.

31 Ağustos 2019’da Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanan Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen getirildi. Merkez Bankası’nda görev değişimi mart ayında Naci Ağbal’ın görevden alınması ile başladı. Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Mart ayı sonunda yapılan Merkez Bankası Genel Kurulu’nda Banka Meclisi’nden Para Politikası Kurulu üyesi Ömer Duman, aynı günün sabahı ise Resmi Gazete’de çıkan kararla Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınmıştı.

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