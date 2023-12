Merdiven altı ürünlere dikkat

Haberin Devamı

Palandöken, “Albenili ve janjanlı paketlerin içi tarihi geçmiş, merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerle dolu olabiliyor. Bu yılbaşında da denetim konusunda yerel yönetimlere ve emniyet güçlerimize çok görev düşüyor” dedi.

Yılbaşında artan alışverişlerle birlikte merdiven altı ürünlerin piyasaya daha çok sürüldüğüne dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılbaşı öncesi çarşı ve pazarda her türlü sektörün hareketli olduğu bir dönemdeyiz. Yılbaşı gibi özel günler, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler başta olmak üzere çikolata, şekerleme gibi ürünler ile merdiven altı üretim yapan fırsatçıların piyasaya en fazla girdiği günlerdir. Ancak her yerde görmeye başladığımız parıltılı yılbaşı sepetlerinin içerisi aynı kalitede değil. Albenili ve janjanlı paketlerin içi tarihi geçmiş, merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerle dolu olabiliyor. Öte yandan yol kenarları, bina altları, okul önleri gibi yerlerde de merdiven altı ürün satışı had safhada. Piyasada sütün, şekerin, unun kg fiyatı belli iken kimse yarı fiyatına pasta satamaz. Vatandaşlarımız bu yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı” şeklinde konuştu.

‘MAHALLE ESNAFI TERCİH EDİLMELİ’

Bu yılbaşında kaliteli ve güvenilir alışverişin adresinin mahalle esnafı olduğunu hatırlatan Palandöken, “Merdiven altı ürünler, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafı tercih edilmeli. Denetimi yapılmamış merdiven altı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak sağlıklı ve kaliteli ürünlerin satışını yapar. Bunun için yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Yeni yıla içimiz rahat girmek için hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı” ifadelerini kullandı.