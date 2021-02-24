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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

MB Başkanı Ağbal'dan ihracatçılara ziyaret

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MB Başkanı Ağbal'dan ihracatçılara ziyaret
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisini (TİM) ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin TCMB'nin Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu

Ağbal ve başkan yardımcılarının, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TİM'i ziyaret ettiği belirtilen paylaşımda, "TİM yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu." ifadelerine yer verildi.

TCMB Başkanı Ağbal, aynı hedef doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan'ı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etmişti.

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