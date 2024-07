Londra Uluslararası Sağlık Fuarı'na yoğun ilgi

Haberin Devamı

Etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen hastaneleri, klinikleri, termal tesisleri ve doktorları tanıtılıyor. Ziyaretçiler, estetik operasyonlar, diş tedavisi, saç ekimi, obezite tedavisi, tüp bebek (IVF) hizmetleri ve onkoloji gibi birçok sağlık alanında uzmanlarla tanışma fırsatı buldu. Ayrıca sağlık turizminde iş birliği fırsatları hakkında bilgi edinilebildi.

Fuarın açılışında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Organizasyon Komitesi Başkanı Cihat Alagöz, Global Sağlık Platformu Başkanı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp, TÜRSAB İhtisas Komiteleri Koordinatörü Semih Yıldız, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş de yer aldı.

Açılışta konuşan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, “Türkiye, turizmde dünya çapında bir oyuncu haline geldi. Sağlık turizminde de küresel merkezlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Geçen yıl, dünyanın farklı bölgelerinden 1,5 milyon kişi sağlık turizmi amacıyla Türkiye’yi ziyaret etti. Bu başarıda Türkiye’deki güçlü sağlık altyapısı, nitelikli sağlık çalışanları ve coğrafi konumumuz gibi faktörler önemli rol oynuyor” dedi.

Haberin Devamı

Organizasyon Komitesi Başkanı Cihat Alagöz de yaptığı konuşmada, “Bugün, sağlık turizmi endüstrisi için gurur verici bir anı birlikte yaşıyoruz. Fuarımız, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini İngiliz kamuoyuna tanıtmak ve ülkeler arası iş birliği fırsatları oluşturmak amacıyla düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminde işbirliği fırsatları üzerine düzenlenen konferansta ise Dr. Genco Çetinkanat moderatörlüğünde, Right Choice and Home Away kurucusu Zahid Hamid, Medical Treatments Abroad kurucusu Amim Hasan ve Imperial College Healthcare NHS Trust yöneticisi Eda Baltepe konuşmacı olarak yer aldı. Güven Health Group Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Tuğba Arız, “Bugün Alz’nin organize ettiği bu verimli etkinlikte, beklentilerimizin çok üzerinde İngiliz katılımcılar var. Sağlık turizmi seminerinde ciddi konular tartışıldı, bu bizim için gurur verici. Türkiye’nin sağlık sisteminin dünya gündeminde olması, toplumumuz için büyük bir onur” dedi. Ayrıca, sağlık turizmiyle ilgili olumsuz propagandalarla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda önemli bilgiler paylaşan Arız, “Hastaların, tedavi için geldiklerinde hekimlerin tecrübelerini ve hastanelerin akreditasyonlarını sorgulamaları gerekiyor” uyarısını yaptı.

Haberin Devamı

Arız, “Kötü reklamların önüne nasıl geçebiliriz?” sorusuna verdiği yanıtta “Çok ciddi bir negatif propaganda söz konusu. Son dönemlerde İngiliz basınında, halkın tercih ettiği sağlık kuruluşlarının niteliklerinin yanı sıra, Türkiye’de sağlık turizminin herkes tarafından yapılmasıyla ilgili bazı sıkıntılar var. Bu nedenle, kişilerin Türkiye’ye tedavi için gelirken hekimlerin ne kadar tecrübeli olduklarını, sağlık kuruluşlarının akreditasyonlarını ve bu tedaviyi vermekte yetkin olup olmadıklarını sorgulamaları gerekiyor. Sadece Google’da yazılan pozitif bildirimler ya da öncesi-sonrası fotoğraflar hastaları yanıltabilir. Bu anlamda, bir hastanenin gerçekten bu alanda yetkin olup olmadığını sorgulamaları lazım” dedi.

Haberin Devamı

29 Haziran Cumartesi günü de devam eden fuar uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunan Türkiye’yi tanımak ve sağlık turizmi hakkında bilgi edinmek isteyenler için fırsatlar da sundu.