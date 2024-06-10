Lojistik sektöründe ‘XL’ işbirliği

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400 milyon TL’lik yatırım değeriyle, bu yılsonuna kadar 55 milyon TL, 2025’te ise 500 milyon TL’lik iş hacmi oluşturması beklenen bu işbirliği kapsamında Octovan Express, XL teslimat hizmetlerinin teknoloji alt yapısını, müşteri entegrasyonlarını ve yönetimini, Dinçer Lojistik ise operasyonunu üstlenecek. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, lojistik sektörünün geleceğinin yeni nesil teknoloji anlayışıyla kurgulanacağına inandıklarını belirterek “Yenilikçi çözümler sunan start-up kuruluşlarla işbirliklerine önem veriyoruz. Onların ürün ve hizmetlerini kendi süreçlerimize de dahil ediyoruz” dedi. Octovan Kurucusu Erhan Güneş, Octovan Express’in e-ticaret ve mağaza üzerinden satış yapan tedarikçilerin mobilya, beyaz eşya, banyo malzemeleri gibi yüksek hacimli ürünlerini, depolarından alarak son müşteriye teslimini gerçekleştiren bir marka olduğunu anlattı. Güneş, Türkiye’nin 5 büyük şehrinde sunulan XL teslimat hizmetini, Dinçer Lojistik’in gücünü de yanlarına alarak önce 81 kente, sonra da yurtdışına yaymayı planladıklarını açıkladı.