Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başlıyor

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Türkiye'nin uzaydaki başarılarına bir yenisi daha ekleniyor. Uzay alanında büyük atılımlara ve çalışmalara yönelen Türkiye, Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından bugün de Astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuna şahitlik edecek.

Saat 17:30'da havalanması beklenen uzay aracında 6 kişilik ekip olacak. Galactic 07 ekibinde ABD'li iki, bir İtalyan astronot, iki pilot ve Tuva Cihangir Atasever bulunacak.

UÇUŞ 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRECEK

Galactic 07 ekibi 1 saat 10 dakika süren uçuşun ardından VSS Unity yörünge altı aracının 45 bin feet yüksekliğe erişmesinin ardından roket motoruyla 90 kilometre irtifaya ulaşması bekleniyor.

3 DAKİKADA 7 DENEY YAPACAK

Tuva Cihangir Atasever, uzay uçuşu gerçekleştirirken uzayda insülin kalemi testi, Message, metabolom, yörünge altı uçuşta vezikül analizi, IvmeRad, Miyeloid ve Beacon testlerini gerçekleştirecek.

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İşte Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunda dakika dakika yaşananlar...