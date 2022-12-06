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Külliye'de EYT toplantısı

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#EYT#Fuat Oktay#Külliye
Külliyede EYT toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 16:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında külliyede ekonomi toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi EYT oldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

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#EYT#Fuat Oktay#Külliye

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