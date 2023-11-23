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Kritik faiz kararına saatler kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Faiz#Piyasa
Kritik faiz kararına saatler kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 06:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini bugün saat 14:00'te açıklayacak.

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklamak için saat saymaya başladı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu kararını saat 14:00'te açıklayacak.

Merkez Bankası son kararında faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmıştı.

Beklentiler ise 250 baz puan artırımla yüzde 37,5'e yükselmesi.

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FAİZDEN DAHA ÖNEMLİSİ METİNDEKİ VURGULAR

Faiz kararından daha önemli olan Para Politikası Kurulu'nun vereceği mesajlar. İleriye dönük değerlendirmelerin yer aldığı metinde değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.

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#Merkez Bankası#Faiz#Piyasa

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