Kritik faiz kararına saatler kaldı

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklamak için saat saymaya başladı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu kararını saat 14:00'te açıklayacak.

Merkez Bankası son kararında faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmıştı.

Beklentiler ise 250 baz puan artırımla yüzde 37,5'e yükselmesi.

FAİZDEN DAHA ÖNEMLİSİ METİNDEKİ VURGULAR

Faiz kararından daha önemli olan Para Politikası Kurulu'nun vereceği mesajlar. İleriye dönük değerlendirmelerin yer aldığı metinde değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.