Konutta yeni finansman modeli

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Kamu bankaları, kamu katılım bankaları ve müteahhit örgütlerinin katılımıyla orta gelir grubunu ev sahibi yapacak olan kampanya, gayrimenkul piyasasında heyecan yarattı. İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası’ndan ilk kez ev sahibi olacak orta gelirli haneler yararlanacak. Piyasada yürürlükte bulunan uzun vadeli konut kredisi faiz/kâr payı oranı aylık 1.20 yerine, kampanyada 0.69 olarak uygulanacak. Peşinat oranı ise ev değerinin yüzde 10’u seviyesinde olacak. Taksitli ödemelerde ilk üç yıl tutarı için Hazine desteği sağlanırken, kredinin vadesi en fazla 15 yıl olacak. Taksitler 15 yıl boyunca hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek. İlk üç yılda taksitler hane gelirinin yüzde 30’u seviyesinde olacak. Kampanya sadece sıfır konutları kapsarken, ikinci el alımda geçerli olmayacak.

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Nureddin Nebati - Murat Kurum

İLLERE GÖRE KRİTER GELDİ

Kampanya şartları için Türkiye’nin üç bölgeye ayrıldığını belirten Bakan Nebati şu bilgileri paylaştı: “Kampanya çerçevesinde Türkiye; İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla 2. bölge ve diğer tüm iller 3. bölge olmak üzere ayrıldı. Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır. Kampanyadan İstanbul’da aylık geliri 80 bin TL’yi, ikinci bölgede 65 bin TL’yi, üçüncü bölgede 45 bin TL’yi geçmeyen haneler yararlanabilecek. Programdan yararlanacak kişilerin hali hazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. Ayrıca, 1. ve 2. bölgelerdeki illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.”

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25 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN HAMLESİ

“Vatandaşlarımız üç farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar” diyen Nebati şöyle devam etti: “İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkanı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacak. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında garantörlük anlaşması imzalaması gerekecek. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacak. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.”

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‘100 BİN AİLE EV SAHİBİ OLACAK’

Bakan Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası’nın toplamda 600 milyar TL’lik katma değer oluşturacağını, yeni başlayacak konutlarla şehirlerin ekonomisini büyüterek, istihdamını artıracağını vurguladı. Konut fiyatlarının artmaması için komisyonun fiyatları sabit tutacağını ve denetleyeceğini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yaparak, ilk etapta 100 bin ailemizi birkaç ay içinde ev sahibi yapacağız. Kampanya süresince fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşlarımızı koruyacağız. Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek hatta birçok taksitte yüzde 25-30 seviyesine düşecek. Yüklenici firmalar, konut bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşa destek sağlayacak. Bu kampanya ile konut arzının sürekliliği açısından da önemli bir adım atmış oluyoruz. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.”

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Kampanya kapsamında vatandaşların bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebileceklerine dikkat çeken Bakan Murat Kurum, “Sözleşme sonrasında müteahhittin ilerlemesine göre satılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak. Bu kampanyamızla ülkemizin her yerinde özel sektörün konut piyasasına dönüşünü en ileri seviyede hızlandırmış olacağız. Yapı sektörümüzün konutlarını süratle satarak yeni projelere başlamasının yolunu da bu sayede açmış olacağız. İnşallah 81 ilimizde başlayan konut projeleri hızla tamamlanacak. Hem ulaşılabilir konut arzını artıracağız hem de kira fiyatlarını daha da düşürmüş olacağız. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarkları hızlanmaya başlayacak, şehirlerimizin ekonomisi güçlenecek, yüz binlerce kardeşimiz yeni iş imkânına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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FİYAT ARTIŞINA SIKI TAKİP

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurularak kampanya süresince fiyatların sabit kalması için denetim yapılacak. Ekspertiz raporlarından firmaların belirlediği fiyatlar yakından takip edilecek. Fiyat artışına izin verilmeyeceğine dikkat çeken Nebati, “Konut fiyatlarını yakından izleyeceğiz. Geçen mayısta yaşananların tekrarlanmaması için kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bu projeyle orta gelirli vatandaşımızın konut sahibi olmasını hem de konut üretiminin devamını sağlayacağız. İhtiyacı olan vatandaş konuta, üretimine devam etmek isteyen müteahhit kaynağa ulaşmış olacak” dedi.

HAZİNE DESTEĞİYLE TAKSİTLER DÜŞECEK

Kampanyada taksitlere verilecek desteği anlatan Bakan Nebati şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Bu katkıyla ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Vatandaş piyasa koşullarında aylık 1.20’den kredi kullandığında aylık ödemesi 13 bin 587 TL olurken; 0.69 ile kredi kullandığında, Hazine’nin de desteğiyle birinci yıl ayda 4 bin 410 TL taksit ödeyecek. Yani hanenin geliri 15 bin lira olduğunda bunun yüzde 30’u kadar taksit ödemiş olacak. İkinci yıl bu taksit 5 bin 400 TL’ye, üçüncü yıl 6 bin 480 TL’ye çıkacak. Dördüncü yılda ise Hazine desteği bitecek ve taksit tutarı 10 bin 315 TL’ye yükselecek ama yine gelirinin yüzde 39’una tekabül etmiş olacak. Son sekiz yılda taksit tutarı 12 bin 697 TL olarak sabitlenecek. Böylece 1 milyon kredi kullanan bir vatandaş, 15 yılın sonunda 1 milyon 909 bin TL geri ödeyecek. Oysa mevcut piyasa koşullarında 1 milyon kredi almış olsa 15 yılın sonunda 2 milyon 445 bin TL olarak ödenmesi gerekecekti.”