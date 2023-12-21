×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

KKM'de 18.7 milyar liralık düşüş

Güncelleme Tarihi:

#KKM#Düşüş#Mevduat
KKMde 18.7 milyar liralık düşüş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 14:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 682 milyar 241 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 18.7 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 682 milyar 400 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 18.7 milyar liralık düşüş yaşandı.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 303 milyar TL'den 11 trilyon 374,1 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 162 milyar TL'den 14 trilyon 469,4 milyar TL'ye yükseldi.

Gözden KaçmasınMerkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıHaberi Görüntüle

Tüketici kredileri 1 trilyon 483 milyar TL'den 1 trilyon 481,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 73 milyar TL'den 1 trilyon 79,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,9 milyar TL'den 175,7 milyar TL'ye geriledi. Veriler 15 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKM#Düşüş#Mevduat

BAKMADAN GEÇME!