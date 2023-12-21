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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 682 milyar 400 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 18.7 milyar liralık düşüş yaşandı.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 303 milyar TL'den 11 trilyon 374,1 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 162 milyar TL'den 14 trilyon 469,4 milyar TL'ye yükseldi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 483 milyar TL'den 1 trilyon 481,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 73 milyar TL'den 1 trilyon 79,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,9 milyar TL'den 175,7 milyar TL'ye geriledi. Veriler 15 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.