Kiralık araca ‘mecburi’ kontrat

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Buna göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın 9 aylık bölümünde 12.6 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 47 bin 700 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 47.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk yarısı sonuna göre yüzde 1’in altında azalarak 221 bin 748 adet oldu. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 9,1 azaldı ve 239 bin adede geriledi. Sektördeki hafif ticari araç payının yüzde 4.8’e, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 5.9’a çıkması raporda dikkat çeken diğer detaylar arasında yer aldı. Rapora göre, Renault yüzde 22.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14.7 ile Fiat, yüzde 10.9’la Volkswagen ve yüzde 10.8’le Ford takip etti.

DÜNYANIN ORTAK KRİZİ

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Artan hafif ticari araç kiralama trendinin önümüzdeki dönemde de sürmesini beklediklerini belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntılar sektörün araç parkında beklenen büyümeyi, özellikle üçüncü çeyrekte fırsat olmasına rağmen, yakalayamamasına sebep oldu. Yaşanan bu daralma tüm dünyada otomotiv sektörünün ortak krizi oldu. Pazarda yeterli araç bulunamaması dolayısıyla, kiralanan araçların kontratlarını uzatma yöntemi izlenmeye başladı” dedi. Ekici, otomotiv sektörünü çip krizi dışında ciddi derecede etkileyen farklı sorunlar olduğunu belirterek şöyle konuştu: “2022 ortasında çip krizinin sonlanması ile araç bulunurluğunun da artması bekleniyor ancak Türkiye’de bu büyümenin yaşanabilmesi için ekonomideki dalgalanmaların durulması gerekiyor.”

YENİ SUV’LA HİBRİT AİLESİNİ GÜÇLENDİRDİ

JAPON otomotiv markası Suzuki, SUV sınıfındaki modeli S-Cross’u yeniledi. Online lansmanla dünyaya tanıtılan yeni S-Cross’ta dış ve iç tasarımdaki detaylar dikkat çekti. Yenilenen S-Cross’a ayrıca, 1.4 litre Boosterjet 48V Mild Hybrid motor da eklendi. Öte yandan, Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemi, güncellenen güvenlik donanımları, araç içi teknolojileri ve konfor özellikleri de yeni S-Cross’un öne çıkan detayları arasında yer aldı. Dünya prömiyerinde konuşan Suzuki Başkanı Toshihiro, Suzuki’nin Macaristan’daki Magyar fabrikasında üretilecek olan S-Cross’un yenilenen modeliyle gurur duyduğunu vurgulayarak, “Avrupa’da, tüm binek otomobil ailemiz hibrit olarak satılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren güçlü hibrit serimizin de desteğiyle çıtamızı yükselteceğiz” dedi. Yenilenen S-Cross’un dış tasarımı güçlü SUV çizgileriyle bir önceki neslinden ayrılıyor. Ön ve arka LED aydınlatma birimleri araca modern bir görünüm kazandırmayı hedeflerken, köşeli çamurluk kemerleri yan tasarımda güçlü SUV çizgisini sürdürüyor. 430 litre bagaj hacmine sahip model,

5 yetişkin için geniş ve ferah bir yaşam alanı sunma iddiası taşıyor.

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5 YILDA 1 MİLYON SUV 3008 ÜRETTİ

PEUGEOT, ürün gamının en çok satan modellerinden SUV 3008’in 1 milyonuncusunu banttan indirdi. Avrupa ve Çin’de üretilen otomobil, ‘2017 Yılın Otomobili’ de dahil olmak üzere dünya genelinde 76 ödül alırken, 1 milyonuncusu Fransa Sochaux fabrikasının hattından törenle indirildi. Fransa pazarında satışa sunulduğu ilk ayından bu yana kendi segmentinde lider konumunda bulunan SUV 3008, Avrupa’da ise 2021 yılında SUV segmentinde ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca, Portekiz’de birinci, İtalya ve İspanya’da ise ikinci olup Güney Avrupa pazarında da iddiasını sürdürüyor. Modelin satışlarının yüzde 65’i Avrupa pazarına gerçekleşirken, Avrupa dışındaki önde gelen pazarlar arasında ise Türkiye, İsrail, Japonya ve Mısır bulunuyor. PEUGEOT SUV 3008, ülkemizde geçtiğimiz yılı toplam SUV pazarı lideri olarak kapatan markanın 2021 Ekim ayında da toplam SUV segmentinde liderliğe ulaşmasında PEUGEOT SUV 2008 ile birlikte en önemli rolü oynayan modeller arasında yer alıyor. PEUGEOT SUV 3008 modelinin global satışlarının yüzde 80’inden fazlası otomatik şanzımanla tercih edilirken yaklaşık yüzde 38’i üst donanım versiyonlarıyla tüketiciyi kendisine çekiyor.

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YENİLENEN CLS ARALIKTA SATIŞTA

DÖRT kapılı coupe akımının öncü modellerinden olan Mercedes-Benz CLS, Türkiye’de satışa çıkıyor. Yeni Mercedes-Benz CLS, 2.0 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC, 3.0 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 400 d 4MATIC modellerine ek olarak, 3.0 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte Aralık ayı itibarıyla satışa sunuluyor. 2021 yılı itibariyle keskin ve dinamik hatlara kavuşan Mercedes-Benz CLS’in iç mekanı, deri döşeme kombinasyonları ve direksiyon simidi güncellenmişti. Ayrıca, entegre marş alternatörüne sahip yeni nesil dizel motor seçeneği ile ürün çeşitliliği de artırılmıştı. Türkiye’de satışa sunulan 265 HP’lik Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC AMG ve 330 HP’lik Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC AMG’ye ek olarak; 435 HP’lik Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, ürün gamının en sportif ve en özel versiyonu olarak öne çıkıyor.

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XİAOMİ ELEKTRİKLİ ARAÇ DA ÜRETECEK

ELEKTRİKLİ araç furyasına Çinli teknoloji devi Xiaomi de katıldı. Şirket, Pekin’de yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli araba fabrikası kuracağını duyurdu. Xiaomi mart ayında yeni elektrikli araç iştirakine 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapacağı taahhütünde bulunmuştu.Elektrikli araç iştiraki için gerekli başvuru prosedürünü ise ağustos ayında tamamlamıştı. Şirket duyurusunda, fabrikanın inşasının iki aşamada gerçekleşeceği ve şirketin otomobil biriminin satış ve araştırma ofisinin de burada inşa edileceği bildirildi.