Kiralamaya 4.2 milyar lira yatırım

PANDEMİ sürecinin başlangıcından bu yana kiralama sektörü en çok etkiyi görenlerin başında gelse de 2021 yılının ilk çeyreğinde tüm olumsuzluklara karşın 4.2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı gerçekleştirdi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen işbirliği ile hazırladığı 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”na göre, operasyonel araç kiralama sektörü Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10.9’unu filosuna kattı. 17 bin 100 adetlik araç alımı gerçekleştiren sektörün aktif büyüklüğü de 42.4 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılı sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 yılı sonundaki araç parkı 263 bin adetti.

LİDER RENAULT

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Renault yüzde 23.2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14.9’la Fiat, yüzde 11.2’yle Volkswagen ve yüzde 11.1 payla Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50.7’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4.3 olarak gerçekleşti. Raporda operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82.2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken; benzinli araçların payı yüzde 14.2, otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66.7’ye yükseldi.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARTTI

Bu dönemde hibrit ve elektrikli araçların filolardaki payı 3.6’ya ulaşmasını yorumlayan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Hibrit ve elektrikli araçlardaki artışın belirginleştiğini söyleyebiliriz. Pazar araştırmamızın ilk defa bu döneminde elektrikli, hibrit, otogazlı, vb. gibi bir ayrım yaptık. Bu gruplar araştırmamızda daha önce ‘diğer’ kategorisinde yer alıyordu. 2020’nin ilk çeyreği sonunda ‘diğer’ grubunun payı -bunun içinde elektrikli, hibrit ve otogazlı araçlar var- yüzde 0.7 iken, 2020 yılının sonunda yüzde 2.2 seviyesine ulaşmıştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde hibrit ve elektrikli araçların operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 3.6’ya ulaştı. Gerçekten ciddi bir artış var. Avrupa’dakine benzer trendler oluşmaya başladı. Bizler artık filomuzda dünya trendlerine paralel olarak çevreci araçlara daha fazla yer veriyoruz” şeklinde konuştu.

PANDEMİDEN KOBİ’LER NEGATİF ETKİLENDİ

OTOMOTİV sektöründe 2021 yılının ilk çeyreğinde otomobil satışları bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 57 arttığını belirten İnan Ekici, “Operasyonel kiralamanın filosundaki araç sayısı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 seviyesinde daraldı. Bu dönemde müşteri sayısında bir miktar düşüş oldu. Sektörün 2020 sonunda 35 bin 900 müşterisi varken, 2021’in birinci çeyreğinde 32 bin 900 müşterisi oldu. Bir miktar KOBİ ölçekli müşteri kiralamadan çıkış yaptı. İşleri artan KOBİ’ler de var tabii ama maalesef Türkiye’deki esnaf, zanaatkârlar ve KOBİ’lerin büyük bir kısmı pandemiden çok negatif etkilendi. Onlar da süresi dolan araçlarını yenilemek yerine araç almamayı ya da azaltmayı tercih etti. Bu düşüş de bunu gösteriyor” dedi.

KAPANMA VE RAMAZANDA YÜZDE 50 DARALMA

İNAN Ekici, “Kapanma konusu toplum sağlığı ile ilgili... Tabii ki kapanmaların cirolarımıza ve işbirliklerimize çok ciddi etkileri oluyor. Zaten, ramazan ayında her yıl iş temposu yüzde 20 civarında düşer. Bir de buna kapanmanın olumsuz etkileri eklendiğinde, 1-7 günlük kiralamada mayıs ayına özel yüzde 60-70 daralmanın olduğu aşikârdır. Bizi bir miktar güçlü tutan ise bireylerin pandemi etkisi ile araçsız kalmama, bireysel araç kullanma tercihine bağlı aylık kiralamaların güçlü olmasıdır. Bu açıdan baktığımızda günlük ve aylık kiralamanın toplamında; kapanışın ve ramazan ayının etkisi ile yüzde 50’lik bir daralma var diyebiliriz” yorumunu yaptı.

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