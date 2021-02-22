Kiralamada telafi yılı

PANDEMİ döneminin başlangıcından bu yana oto kiralama şirketleri bağlantılı bir çok sektör ile birlikte olumsuz etkilerle boğuştu. Özellikle kısa dönem kiralamalarda iş seyahatlerinin neredeyse tamamen durması, turistik seyahatlerin minimuma inmesi, uçuşların durması gibi etkenler ciddi duraklama yaşattı. Daha sonraki dönemde sektör, bireysel araç talebi sebebiyle araç sahibi olmayan yeni müşterilerin kiralama yoluyla toplu taşımadan uzaklaşma çabasına sahne oldu. Filo kiralama alanında da daralma göze çarptı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) açıkladığı rakamlara göre, 2020 yılında yüzde 5.6 daralan operasyonel kiralama sektörü buna karşın 2021’e umutla bakıyor.

‘SÜREÇ İYİ YÖNETİLDİ’

Operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 9.4’ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar TL oldu. Geçen sene, 2019 yılına göre yüzde 5.6 oranında daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti. Sektörün 2019 yılı sonundaki araç parkı 279 bin adetti. Sektörün tüm zorluklara rağmen 2020 yılını iyi yönettiğini dile getiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemenin hemen ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı. Özellikle DHMİ’nin kararı sektöre adeta can suyu oldu diyebiliriz. Bu bakımdan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve DHMİ Genel Müdürlüğü’ne tüm sektör adına içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. 2021 yılının nasıl geçeceğini ise açıkçası pandeminin seyri belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

‘2021 TELAFİ VE YENİDEN BÜYÜMEYE GEÇİŞ YILI OLACAK’

PANDEMİ sürecinde bireylerin ulaşım tercihlerinin değiştiğini de ifade eden TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Ulaşımın her tipinde ve aşamasında sağlık, dolayısıyla hijyen tedbirleri çok önemli bir unsur haline geldi. 2021 yılının nasıl geçeceğini ise pandeminin seyri belirleyecek. Alınan tedbirler ve aşı uygulamalarıyla birlikte pandeminin kontrol altına alınarak hayatımızı bu düzeyde etkilemeyeceğini, ekonomilerin toparlanma sürecine gireceğini, ekonomik aktivitenin hızlanacağını, buna bağlı olarak kaynakların verimli kullanımı adına sunduğu avantajlardan ötürü operasyonel araç kiralamanın tercih unsuru olacağını düşünüyorum. 2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak” dedi.

RENAULT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

TOKKDER raporuna göre, 2020 yılında Renault yüzde 24.4 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 15.2 ile Fiat, yüzde 11.7 ile Ford ve yüzde 11.6 ile Volkswagen markaları takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50.8’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26.7 ve üst-orta sınıf araçlar 12.9 pay aldı. SUV gövde tipli araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5.3 olarak gerçekleşti. Raporda, sektörün araç parkının yüzde 86.4’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çeken bir diğer önemli veri olurken, otomatik vitesli araçların payı ise geçen yıl yüzde 65’lere kadar yükseldi.

‘MOTORLU KARAVANDA FIRSAT SÖZ KONUSU’

TÜRKİYE turizminin çok büyük bir fırsatı kaçırdığını belirten İnan Ekici, “Geçen sene sadece Almanya’da 160 bin adet karavan trafiğe kaydolmuş. Portekiz, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya buralarda hem özel sahiplikte hem günlük kiralamada hem de bunu özel olarak yapan şirketler için büyük bir iş, karavan işi. Peki, bizim gibi her bölgesinde ayrı güzelliği olan bir ülkede neden olmasın? Karavan turizmi, sadece sektör için değil Türkiye için çok heyecanlandığım bir proje. ÖTV güncellemesi hakkında önemli adımlar atıyoruz ama ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu satın aldı mı?’ derseniz, bence satın aldılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüm, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda da Gelirler Başkanlığı ile görüştüm. Arkadaşlarım üst düzey bürokratlara sunum yaptılar, sunum çok beğenildi. Satın aldılar fikri, gündem yakalamaya çalışıyoruz. Yazıyı TOKKDER olarak gönderdik. Bir iki hafta içerisinde de sektör STK’ları ile ortak talepte bulunacağız” dedi.

YENİ SANDERO HEDEF YÜKSELTTİ



RUMEN üretici Dacia, tamamen yenilenen B-HB segmentindeki temsilcisi Sandero ve B-SUV segmentinin yeni oyuncusu Sandero Stepway ile hedef yükseltiyor. Üçüncü nesil Sandero ailesiyle tüketicinin beğenisini kazanmayı hedefliyor. Tüm dünyada 2.1 milyonluk satışa ulaşan modeller, Türkiye’de 110 bini aşkın kullanıcıyla buluştu. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Yeni Sandero ve Stepway tüketicilerin gerçekten ihtiyacı olan her şeyi sunmak üzere yenilendi. Türkiye pazarı için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir şekilde yer alarak genel marka performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

RS 660 GÖRÜCÜYE ÇIKTI

APRILIA, teknolojileri, yeni nesil motoru ve yeni tasarım diliyle markanın yeni döneminin sembolü olan RS 660 modelini satışa sundu. Hem günlük kullanım hem de pist kullanımını rahatlıkla karşılayacak şekilde tasarlanan RS 660, 183 kg ağırlık ile son derece hafif bir yapı kullanıma sunuyor. Üçü günlük kullanım, ikisi ise pist kullanımları olmak üzere 5 farklı sürüş modu bulunan Aprilia RS 660, tasarımı ve gücüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 660 cc çift silindirli motora sahip RS 660, 100 beygit güç ve 67 Nm tork üretiyor. Türkiye’de 139 bin 900 TL fiyatla ön satışa sunulan RS 660, genç ve dinamik karakterini özel rengi olan Acid Gold ile tamamlıyor.

2021 SONUNDA SATIŞTA

HONDA’NIN 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. İki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor. Yenilenen model ise Honda’nın ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan en yeni modeli olarak yollara çıkıyor. Modelin üçüncü jenerasyonu, e: HEV hibrit güç aktarma sistemine sahip. Yeni HR-V, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.