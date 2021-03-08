Kira beyannamesi ne zaman verilir? 2021 Kira beyannamesi verme tarihleri

Kira beyannamesi, ne zaman ve nasıl verileceği ile pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Kira gelir vergisini her yılın belirli dönemlerinde yatıran mükellefler, konut ve iş yerleri için ödemek zorunda olduğu bedel için beyanname verecek. Beyanname dönemini geçiren vatandaşlar, ceza ödemek durumunda kalacak. Peki, 2021 yılında kira beyannamesi ne zaman verilir? İşte, kira geliri olan kişileri ilgilendiren konu hakkında bazı bilgiler

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mükelleflerin, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için MART ayının 1 inci gününden son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

- Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

- Bağlı bulunulan vergi dairesine,

- Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.

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