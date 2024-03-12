Kim bu 'Kaşmir giyen kurt'? Bernard Arnault dünyanın en zengini oldu

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Uzun süredir dünyanın en zengini sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Elon Musk, Tesla hisselerinin düşmesiyle tahtını kaybetti. Fransız Bernard Arnault ise dünyanın en zengini ünvanını yeniden ele geçirdi. Fransız iş adamının serveti ise Bloomberg Milyarderler endeksine göre 201 milyar dolara yükseldi. İkinci sırada Amazon'un sahibi Jeff Bezos 195 milyar dolar ile yer alırken serveti eriyen Elon Musk ise 190 milyar dolarlık servet ile listede üçüncü sıraya geriledi. Daha önce birkaç kez dünyanın en zengini olan Arnault 2024 yılında 21 milyar dolar kazandı.

'KAŞMİR GİYEN KURT'

Kamuoyunda "Kaşmir giyen kurt" (Wolf in Cashmere) olarak bilinen Fransız iş insanı bu lakabı iş dünyasında rakiplerine karşı kullandığı acımasız yöntemler ve keskin iş zekası nedeniyle aldı. Goldman Sachs eski CEO'su Lloyd Blankfein, Arnault'u gerçek bir vizyoner olarak tanımlıyor.

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LVMH İLE MODA İMPARATORLUĞU KURDU

75 yaşındaki Arnault, 1978 yılında aile şirketi Ferret Savinel'de yönetim kurulu başkanı oldu. Savinel'in başında iken Arnault, ünlü lüks markası Christian Dior'u satın aldı. 1989 yılında Fransız iş insanı, Louis Vuitton ve Moet Hennessy markalarının birleşmesiyle oluşan LVMH grubunun çoğunluk hissesini 2,6 milyar dolar ödeyerek ele geçirdi.

Bernard Arnault sık sık ABD eski Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor.

Yıllar içinde Arnault, LVMH'yi dünya çapında bir moda, kozmetik ve mücevher devi haline getirdi. Şirketin bünyesinde değerli taş ve mücevher şirketi Tiffany & Co., kozmetik perakende şirketi Sephora, lüks moda giyim ve parfümeri devleri Christian Dior, Bulgari, Kenzo, Fendi, Givenchy, Louis Vuiton gibi markalar bulunuyor. Bunların yanında holdingin portföyünde, saat markası Tag Heuer, lüks giyim firmaları Loewe, Marc Jacobs, Stella McCartney ve yatçılık devi Princess Yachts gibi şirketler de yer alıyor.

Arnault ayrıca bir diğer moda imparatorluğu Kering'in sahibi ünlü milyarder François Pinault ile rekabeti ile biliniyor. Arnault uzun süre ünlü Gucci markasını almak için uğraşmış ancak şirketi 36 milyar dolar serveti olan Pinault'a kaptırmıştı.

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PUTİN, ÜZÜM BAĞLARINI ZİYARET ETTİ

Muazzam serveti ve şirketlerinin yanında Arnault'un sayısız mülkü bulunuyor. Ünlü milyarder Paris'in gözde semtlerinden 8th Arrondissement'de bulunan 12 banyolu bir malikhanede oturuyor. Arnault'un evinde Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol, ve Pablo Picaso gibi ünlü sanatçıların eserleri bulunuyor. Ayrıca Saint-Tropez'de bulunan yazlık malikhanesi de oldukça meşhur. Yakın zamanda New York'tan 22 milyon dolara aldığı ev de basında yer buldu.

Bunun yanında Arnault'un Bordeaux'da paha biçilemeyen üzüm bağları da bulunmakta. Hatta bu bağları 2003 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin ziyaret etti. Putin burada Arnault ile görüşmüştü.

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Arnault'un özel jeti ise 79 milyon dolara geçtiğimiz yıllarda satılmıştı. Arnault "Artık uçak kiralıyorum ve kimse nereye gittiğimi göremiyor" diye yorumlamıştı.

Bernard Arnault ve çocukları Alexandre, Antoine ve Delphine Arnault

VARİSİ KİM OLACAK?

Fransız iş insanının ise 5 çocuğu bulunuyor. Kamuoyu holdingin varisinin kim olacağı konusunda merak içerisinde iken Bernard Arnault, çocukları arasında görev dağılımı yaparak şirketin geleceğini şekilledirmeye başladı. En büyük çocuğu 48 yaşındaki Delphine Arnault, şubat ayından bu yana Christian Dior'un CEO'luğu görevini yürütüyor. Ayrıca Delphine Arnault, LVMH'nin yönetim kurulunda da bulunuyor. Dior'un eski CEO'su 46 yaşındaki Antoine Arnault ise Bernard Arnault'un ikinci çocuğu.

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Arnault'un üçüncü çocuğu 31 yaşındaki Alexandre Arnault ise mücevher firması Tiffany&Co.'da yönetici. 28 yaşındaki Frederic Arnault, LVMH'nin saat biriminin başında bulunuyor. Arnault'un en küçük çocuğu Jean ise holdingde çeşitli görevlerde bulunuyor.